Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λάρισα: Έξοδος ασθενή από την ΜΕΘ (βίντεο)

Εξαιρετικά θετικά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της πλειονότητας των ασθενών που νοσηλεύονταν στην Εντατική του εν λόγω νοσοκομείου.

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, αναφορικά με την πορεία της υγείας των ασθενών με κορονοϊό που νοσηλεύονταν στην ΜΕΘ.

Οι τρεις από τους τέσσερις ασθενείς που νοσηλεύονται στην Εντατική αποσωληνώθηκαν, καθώς εμφάνισαν σημάδια αισθητής βελτίωσης και αντίδρασης απέναντι στην νόσο.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανήρτησε στα social media o Βασίλης Κικίλιας, τουλάχιστον ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας, εν μέσω χειροκροτημάτων από γιατρούς και νοσηλευτές, που συγκινημένοι του εύχονταν περαστικά.