Πολιτισμός

Κορονοϊός: Έργο του Banksy απέκτησε..μάσκα προστασίας (εικόνες)

Ένα από τα πιο διάσημα έργα του μυστηριώδη Βρετανού καλλιτέχνη άλλαξε μορφή και προσαρμόστηκε στο παρόν.

Το "Κορίτσι με το τρυπημένο τύμπανο"-το έργο γκραφίτι του Μπάνκσι, το οποίο είναι ένας προφανής φόρος τιμής στον γνωστό πίνακα του Γιοχάνες Βερμέερ «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» και κοσμεί έναν τοίχο του Μπρίστολ-επικαιροποιήθηκε με την προσθήκη της γνωστής πλέον γαλάζιας χειρουργικής μάσκας.

Το συγκεκριμένο έργο γκραφίτι εμφανίστηκε σε ένα κτίριο στην γενέτειρα του καλλιτέχνη το 2014.

Δεν είναι γνωστό αν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, η ταυτότητα του οποίου αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό, η κάποιος άλλος τοποθέτησε την υφασμάτινη μάσκα πάνω στο πρόσωπο του κοριτσιού.

Η νέα αυτή εκδοχή πάντως δεν εμφανίστηκε στη σελίδα του Banksy στο Instagram, όπου συνηθίζει να ανεβάζει φωτογραφίες των έργων του.

Η πανδημία της COVID-19 έχει ήδη αποτελέσει έμπνευση για τον καλλιτέχνη.

Την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος παρουσίασε μια σκηνή με τα χαρακτηριστικά μαύρα ποντίκια του από στένσιλ να τρέχουν πανικόβλητα μέσα σε ένα μπάνιο, αντί στον δρόμο, μια έμμεση αναφορά στις επίσημες οδηγίες της βρετανικής κυβέρνησης να παραμένουν οι πολίτες μέσα στα σπίτια τους.

"Η σύζυγός μου ενοχλείται πολύ όταν εργάζομαι από το σπίτι", σχολίασε ο καλλιτέχνης δίπλα στις φωτογραφίες.