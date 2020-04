Πολιτική

H ΝΔ διέγραψε δημοτικό σύμβουλο που πόζαρε με την σημαία της χούντας

Ο δημοτικός σύμβουλος διεγράφη με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ.

Με απόφαση της, η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΔ διέγραψε από μέλος του κόμματος τον Χριστόφορο Ανδρίτσο που είναι δημοτικός σύμβουλος στη Στυλίδα και αντιπρόεδρος της ΔΗΜΤΟ (Δημοτική Τοπική Οργάνωση) Στυλίδας της Νέας Δημοκρατίας μετά την κίνηση του πριν 2 μέρες να αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία του στην οποία εμφανίζονταν με σημαία της χούντας.

Σύμφωνα με την απόφαση η διαγραφή είναι οριστική καθώς -όπως σημειώνεται- το περιεχόμενο της δημοσίευσης «αντίκειται στις ιδεολογικές αρχές και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος» και κατηγορεί τον κ. Ανδρίτσο ότι επέδειξε αντιδεοντολογική και αντικομματική συμπεριφορά θέτοντας οριστικά τον εαυτόν του εκτός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

«Τους αγώνες μας για τη δημοκρατία δεν τους διαπραγματευόμαστε ούτε τους χαρίζουμε σε κανέναν» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΔΕ της Νέας Δημοκρατίας στη Φθιώτιδα.