Κοινωνία

“Συναγερμός” μετά το νέο κρούσμα κορονοϊού στην Μαλακάσα

Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για την καταγγελία βιασμού 10χρονου στην δομή και το νέο κρούσμα κορονοϊού. Σε καραντίνα αστυνομικοί.

Την Κυριακή του Πάσχα (19-04-2020), η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής επελήφθη σε καταγγελλόμενη υπόθεση βιασμού 10χρονου ανηλίκου, εντός της δομής φιλοξενίας μεταναστών στη Μαλακάσα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Όπως επισημαίνεται, για τη διενέργεια των απαραίτητων προανακριτικών ενεργειών οδηγήθηκαν από τοπική αστυνομική Υπηρεσία στην εξειδικευμένη για τις υποθέσεις αυτές Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ο 10χρονος αλλοδαπός ανήλικος, οι γονείς του και 27χρονος αλλοδαπός που ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Το προανακριτικό έργο επιμελήθηκαν Αξιωματικοί, καθώς και παιδοψυχολόγος- Αξιωματικός της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Ο ταυτοποιηθείς αλλοδαπός συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος και οδηγήθηκε πίσω στη δομή την 22-04-2020.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής και προανακριτικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, οι καταγγέλλοντες αλλοδαποί και ο συλληφθείς, έφεραν τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης (μάσκες-γάντια).

Επιπλέον, κατά την είσοδό τους στο κτίριο του Α.Μ.Α., ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία θερμομέτρησης με αρνητικό αποτέλεσμα.

Χθες (22-04-2020), ο αλλοδαπός πατέρας του ανήλικου θύματος διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό Covid-19.

Κατόπιν τούτου, 15 αστυνομικοί από τις Υπηρεσίες που διαχειρίστηκαν το περιστατικό υποβάλλονται σε εξετάσεις σε δημόσιες δομές υγείας, ενώ απέχουν των καθηκόντων τους προληπτικά.

Τέλος, στους χώρους των Υπηρεσιών, όπου έλαβαν χώρα οι προανακριτικές ενέργειες, καθώς και στα υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετακινήσεις, πραγματοποιήθηκε άμεσα απολύμανση.