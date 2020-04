Κοινωνία

Ανοίγουν με σεκιούριτι, πλεξιγκλάς και… θερμόμετρο τα Δικαστήρια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου με επιστολή του στον Σωτήρη Τσιόδρα εκφράζει την αγωνία του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η ανακοίνωση του Υπ. Δικαιοσύνης.

Σεκιούριτι και …θερμόμετρο θα περιμένει τους δικηγόρους από την επόμενη Τρίτη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το μεγαλύτερο της χώρας, όταν και σπάει μερικώς η καραντίνα για τα δικαστήρια της χώρας. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός θα υπάρχουν δυο σεκιούριτι στην μια και μοναδική είσοδο που θα λειτουργεί και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού θα κάνουν θερμομέτρηση σε όσους μπαίνουν. Σεκιούριτι θα υπάρχουν και στα υποθηκοφυλακεία.

Ήδη στα αυτόφωρα έχουν τοποθετηθεί πλέξιγκλας πάνω στις έδρες ενώ ανάλογα προστατευτικά θα μπουν και στις γραμματείες για τους υπαλλήλους. Παράλληλα θα λειτουργούν μόνο δυο κτίρια και οι δικηγόροι θα περιμένουν σε ουρά απέξω.

Αντιδρούν οι δικηγόροι

Μάλιστα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δημ. Βερβεσός με επιστολή του στον Σωτήρη Τσιόδρα εκφράζει την αγωνία του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. «Η επαναλειτουργία τους , θα έχει, ως αποτέλεσμα τον συνωστισμό, εντός πολύ μικρού χώρου, πλήθους προσώπων. Στις συνθήκες αυτές δημιουργούνται πιθανές νέες εστίες μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Βερβεσός.

Οι δικηγόροι μάλιστα φέρονται αποφασισμένοι σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα ασφαλείας να απέχουν από τα καθήκοντά τους από 28 Απριλίου μέχρι και 5 Μαίου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά την επικείμενη επανέναρξη λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των συνδεδεμένων με αυτά δικαστικών εργασιών στα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία της χώρας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι έχει ήδη εγκρίνει τη σύναψη σχετικής σύμβασης με εταιρία υπηρεσιών φύλαξης για την επιτήρηση των χώρων εντός και εκτός των άμισθων υποθηκοφυλακείων Νίκαιας, Μαραθώνα, Κορωπίου, Σπάτων, Π. Φαλήρου, Αμαρουσίου, Λάρισας, Κομοτηνής, Βασιλικών Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, προς αποφυγή συνωστισμού του συναλλασσόμενου κοινού, λόγω του κορονοϊού COVID-19, για χρονικό διάστημα ενός μήνα, αρχόμενου από 27/4/2020, και για τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα ως και Παρασκευή, για τις ώρες από 9:00 ως 14:00).

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σχετικά με τη διάθεση υλικού ατομικής προστασίας, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για τον κορονοϊό που λειτουργεί στο Υπουργείο σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει ήδη διαθέσει μέσα ατομικής προστασίας σε όλα τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία. Επιπλέον, έχει διατεθεί υγειονομικό υλικό σε όλες τις εφετειακές περιφέρειες της χώρας προκειμένου με ευθύνη τους να κατανεμηθεί στα Ειρηνοδικεία, τα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία της οικείας περιφέρειας.

"Πυρά" Χρηστίδη κατά της ΝΔ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το άνοιγμα των δικαστηρίων, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, δήλωσε: "Φαίνεται ότι οι μόνοι που εξυπηρετούνται από την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα δικαστήρια στις 27/04, είναι οι τράπεζες και όσοι θέλουν να αρχίσουν οι πλειστηριασμοί. Με την συγκεκριμένη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν οι διαδικασίες εγγραφής προσημειώσεων, αλλά και επιβολής συντηρητικών κατασχέσεων. Και ενώ ακόμα δεν έχουμε ακούσει μέτρα από τους ειδικούς για την προστασία της υγείας όσων πρέπει να πάνε στα δικαστήρια, η κυβέρνηση σπεύδει να ανακοινώσει το άνοιγμά τους".