Εργαστήριο πλαστών διαβατηρίων ήταν... “χρυσωρυχείο” (εικόνες)

Τι αποκάλυψε η έρευνα των αστυνομικών. Τα χιλιάδες έγγραφα και τα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ.

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, εντοπίσθηκε την Τετάρτη στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε. Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός, για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της πλαστογραφίας πιστοποιητικών κατ’ εξακολούθηση. Αναζητούνται οι συνεργοί του.

Ειδικότερα, στις ανωτέρω Υπηρεσίες μετά από διερεύνηση πληροφοριών για ομάδα αλλοδαπών που καταρτίζει πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία εν συνεχεία διοχετεύει προς πώληση σε μετανάστες, οι οποίοι στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων, έναντι του ποσού των 300 ευρώ, εντοπίσθηκε ο 35χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Στη συνέχεια, εντοπίσθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης ταξιδιωτικών εγγράφων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ψηφιακός εκτυπωτής, πλαστικοποιητής, φορητός υπολογιστής

Κινητά τηλέφωνα

Πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων

11.373 ψηφιακές καταχωρήσεις ταξιδιωτικών εγγράφων επεξεργασμένων και μη, διαφόρων χωρών κυρίως Ε.Ε.

Εκτιμάται ότι το συνολικό οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος ανέρχεται στο ποσό των 3.300.000 ευρώ, συνυπολογίζοντας τόσο τον αριθμό των κατασχεθέντων – ανευρεθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων, όσο και των ανευρεθέντων ψηφιακά επεξεργασμένων εγγράφων.

Η σύλληψη, εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) για την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, καθώς και πανευρωπαϊκής Δράσης του Προγράμματος EMPACT, της οποίας ηγείται η χώρα μας και αποσκοπεί στην καταπολέμηση οργανωμένων δικτύων διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα και εν συνεχεία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.