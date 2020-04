Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Που αναμένονται τοπικές βροχές την Παρασκευή. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι την Παρασκευή ο καιρός και μόνο στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την πράσινη αφίδα στην ροδακινιά. Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση.

Οι αφίδες έχουν εκατοντάδες φυσικούς εχθρούς.

Συστήνεται η χρήση εκλεκτικών εντομοκτόνων για την καταπολέμηση της Πράσινης Αφίδας, ώστε να διατηρούνται οι φυσικοί εχθροί στην καλλιέργεια.

Προσβάλλει κυρίως τις τρυφερές κορυφές των νεαρών βλαστών και τα τρυφερά φύλλα μυζώντας χυμούς και προκαλώντας συστροφή των φύλλων.

Αποτελεί σημαντικό φορέα ιών προκαλώντας ασθένειες στα φυτά, ενώ τα μελιτώδη αποχωρήματά τους προκαλούν την ανάπτυξη μυκήτων.

Συστήνεται η τακτική παρακολούθηση των οπωρώνων για έγκαιρη διαπίστωση της παρουσίας των εντόμων.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: