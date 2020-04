Πολιτική

Τσίπρας: Η ΕΕ θα βυθιστεί σε νέα κρίση χρέους αν δεν υιοθετηθούν άμεσα μέτρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του PES.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρέμβασή του στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του PES υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να υιοθετηθούν άμεσα μέτρα όπως το ευρωομόλογο και να συμφωνηθεί η επέκταση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, διότι οι σοβαρές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας είναι άμεσες σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο κίνδυνος από ενδεχόμενη αδράνεια θα είναι διττός. Από τη μία, μία νέα κρίση χρέους με ανυπολόγιστες συνέπειες και από την άλλη μία ενδεχόμενη πολιτική κρίση από την άνοδο των εθνολαϊκιστικών αντιευρωπαϊκών δυνάμεων, ακόμη και σε κρίσιμες χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία».

Για αυτό το λόγο και τόνισε ότι «η ΕΕ είτε θα αποδεχθεί την αμοιβαιοποίηση του χρέους και θα κάνει γενναία βήματα για μία νέα οικονομική αρχιτεκτονική, είτε θα κάνει μικρά βήματα στην ίδια λογική με το παρελθόν και θα βυθιστεί σε νέα κρίση χρέους και συνοχής».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε:

Τη στήριξή του στην ισπανική πρόταση για ομόλογα στο διηνεκές.

Τη στήριξή του στις γαλλικές θέσεις για αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και για το 2021, αλλά και την ανάγκη αναθεώρησής του.

Την προάσπιση στην πράσινης και ψηφιακής ατζέντας και την κατοχύρωση ευρωπαϊκού ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και ευρωπαϊκού ταμείου ανεργίας.

Πρωτοβουλίες ώστε να μην ξαναφουντώσει η κρίση ασφαλείας και προσφυγικού με πρωτοβουλίες για τη Λιβύη και ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία για ανάγκη να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και την Κοινή Δήλωση με την ΕΕ, με ενίσχυση του διαλόγου αλλά και τις κυρώσεις πάνω στο τραπέζι.