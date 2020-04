Πολιτική

Γεννηματά: Χρειαζόμαστε άμεσα ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ

Χαρακτήρισε «απολύτως απαραίτητο» ένα ειδικό ομόλογο, κατά την παρέμβασή της στην τηλεδιάσκεψη των Σοσιαλιστών ηγετών του PES.

«Πρέπει να λάβουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, καινοτόμα, μη συμβατικά και γενναία μέτρα. Επιμένω ότι ένα ειδικό ομόλογο είναι απολύτως απαραίτητο», ανέφερε στη τοποθέτησή της, η Φώφη Γεννηματά, στην τηλεδιάσκεψη των σοσιαλιστών ηγετών του PES, που έγινε εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η κ. Γεννηματά τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι αυτήν την ώρα οι χώρες της Ε.Ε. χρειάζονται:

Νέο χρήμα, ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ, αλλά χωρίς οικονομικά βάρη (υποχρεώσεις) για τα κράτη-μέλη.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να ανασταλεί ως το 2022.

Να αυξηθεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός στο 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, με έμφαση σε αναπτυξιακές επενδύσεις και σε δημόσιες επενδύσεις για την υγεία και την κοινωνική προστασία.

Ένα Πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Υγείας για ασφαλή μετακίνηση από χώρα σε χώρα.

Μόνιμο Ευρωπαϊκό Ταμείο εναντίον της ανεργίας. (Το πρόγραμμα SURE είναι χρήσιμο, αλλά όχι αρκετό).

Μια ευρωπαϊκή “bad bank” χρηματοδοτούμενη από την ΕΚΤ, δεδομένου ότι ο COVID-19 συμβάλλει δραματικά στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε ότι «το Ισπανικό Σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ενδιαφέρον, περιέχει αρκετές από τις προτάσεις μας. Μπορούμε να το υποστηρίξουμε».