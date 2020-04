Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 55 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξήθηκαν οι θάνατοι στην χώρα τις τελευταίες ώρες, μειώθηκε ο αριθμός όσων ειναι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ. Δείτε LIVE την ενημέρωση από τους Σ. Τσιόδρα και Ν. Χαρδασλιά.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 55 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 2.463 στην Ελλάδα.

Συνολικά, 52 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ευχάριστη εξέλιξη ειναι η διαρκής μείωση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών. Μέχρι σήμερα, 57 ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί και βγει απο τις ΜΕΘ

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσιόδρας, το τελευταίο 24ωρο, 4 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν, ανεβάζοντας σε 125 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της επιδημίας στην χώρα μας.

Περισσότερα σε λιγο...

Δείτε LIVE την ενημέρωση απο το Υπ. Υγείας: