Κρούσματα κορονοϊού σε κλινική στο Περιστέρι

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην κλινική η οποία τέθηκε σε καραντίνα. Ανησυχία και για ακόμα μια δομή υγείας στα νότια προάστια.

«Συναγερμός» έχει σημαίνει με αφορμή την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων κορονοϊού σε ιδιωτική κλινική στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας στην κλινική εντοπίστηκαν 28 κρούσματα θετικά στον κορονοϊό. Τα 13 ανήκουν σε τροφίμους, τα 11 σε εργαζόμενους και εντοπίστηκαν και άλλα 4 βάσει των οποίων σήμανε συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές.

Η κλινική τέθηκε σε καραντίνα και στεγανοποιήθηκε, ενώ έχει τοποθετηθεί υπεύθυνος επιστημονικός και διοικητικός και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις για να διαφυλαχθεί η υγεία των τροφίμων. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι θα ελεγχθούν και πειθαρχικά, προειδοποίησε ο κ.Χαρδαλιάς.

Καλούμε όσους εργάζονται σε τέτοιες δομές να τηρούν κάθε πρωτόκολλο, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά άλλα 45 δείγματα αναμένεται να εξεταστούν μέχρι το βράδυ, ενώ όπως είπε όλες οι απαραίτητες ιχνηλατήσεις ειναι σε εξέλιξη.

O υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης μίλησε και για μια δεύτερη δομή στα νότια προάστια όπου ένας από τους ασθενείς δυστυχώς κατέληξε.

Μάλιστα ο κ. Χαρδαλιάς έστειλε αυστηρό μήνυμα στους υπεύθυνους της εν λόγω δομής τονίζοντας πως θα ελεγχθούν και σημείωσε: «Εκπτώσεις στην άσκηση των καθηκόντων όσων διαχειρίζονται ανθρώπινη ζωή δεν πρόκειται να υπάρξουν για κανέναν».