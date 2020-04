Κοινωνία

Θεσσαλία: Παράταση στην καραντίνα στον οικισμό Νέας Σμύρνης – Πότε επιστρέφουν οι λαϊκές

Τι δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για τις εξελίξεις στην πανδημία.

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου η καραντίνα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Λάρισας, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ωστόσο, σημείωσε πως θα λειτουργήσουν από το Σάββατο οι λαϊκές αγορές στη Θεσσαλία, πάντα υπό το καθεστώς της λήψης των μέτρων προφύλαξης ενάντια στην διασπορά του κορονοϊού. Για το θέμα αυτό, είχε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό.