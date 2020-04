Οικονομία

Κορονοϊός: Παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους

Μέχρι πότε παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικά η ΚΥΑ.

Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ προβλέπει ότι η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α' 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020.

Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την άδεια ειδικού σκοπού: