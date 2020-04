Κοινωνία

Εισαγγελική έρευνα για τα κρούσματα κορονοϊού σε κλινική στο Περιστέρι

Δεκάδες κρούσματα θετικά στον κορονοϊό και ένας νεκρός. Συναγερμός και παρέμβαση εισαγγελέα και στην κλινική "Κασταλία" μετά τον θάνατο ασθενούς από τον ιό.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών κ. Βαγγέλης Ιωαννίδης για να αναζητηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των υπευθύνων της ιδιωτικής κλινικής στο Περιστέρι όπου ασθενείς και υπάλληλοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ όπως έγινε γνωστό ένας άνθρωπος κατέληξε.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναζητηθεί εάν υπήρξε παραβίαση των μέτρων πρόληψης για την διάδοση ασθενειών που προβλέπονται στο άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας στην κλινική εντοπίστηκαν 28 κρούσματα θετικά στον κορονοϊό. Τα 13 ανήκουν σε τροφίμους, τα 11 σε εργαζόμενους και εντοπίστηκαν και άλλα 4 βάσει των οποίων σήμανε συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές.

Η κλινική τέθηκε σε καραντίνα και στεγανοποιήθηκε, ενώ έχει τοποθετηθεί υπεύθυνος επιστημονικός και διοικητικός και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις για να διαφυλαχθεί η υγεία των τροφίμων. Καλούμε όσους εργάζονται σε τέτοιες δομές να τηρούν κάθε πρωτόκολλο, σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Συναγερμός και στην κλινική "Κασταλία"

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών ανέθεσε σε εισαγγελικό λειτουργό την διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας και για δεύτερη κλινική στην Γλυφάδα, με εντολή να ερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργηματικού βαθμού αδικήματος.

Πρόκειται για την κλινική Κασταλία στον Άλιμο, όπου ένας από τους ασθενείς κατέληξε λόγω κορονοϊού.

Ελέγχονται μαζικά οι 300 τρόφιμοι και οι 170 εργαζόμενοι. Τα πρώτα 92 δείγματα από εργαζόμενους έχουν βρεθεί αρνητικά, όπως έγινε γνωστό.

«Εκπτώσεις στην άσκηση των καθηκόντων όσων διαχειρίζονται ανθρώπινη ζωή δεν πρόκειται να υπάρξουν για κανέναν», ήταν το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά.

Η εντολή του κ. Ιωαννίδη είναι να ερευνηθεί αν οι υπεύθυνοι των δύο κλινικών παραβίασαν τα μέτρα πρόληψης για την διάδοση του ιού, βάσει του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα στον οποίο ορίζεται ότι "όποιος από πρόθεση παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει η αρμόδια αρχή τιμωρείται:

1. με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων

2. με κάθειρξη έως 10 χρόνια αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί σε άνθρωπο

3. με κάθειρξη έως 10 χρόνια εάν υπάρξει θάνατος ανθρώπου

4. με ισόβια αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων".