Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Αισθητή μείωση των κρουσμάτων, αλλά…

Εξακολουθεί να παραμένει υψηλός ο αριθμός των θανάτων από COVID-19 το τελευταίο 24ωρο.

464 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 25.549 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Στο ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν 2.646 νέα κρούσματα, με τον απολογισμό να ανέρχεται πλέον σε 189.973. Μέχρι σήμερα, 57.576 ασθενείς έχουν αναρρώσει.

2.267 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 22.871 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 81.710 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο μειώθηκε αισθητά (724 λιγότερα κρούσματα), αλλά έχασαν την ζωή τους 27 περισσότεροι. Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για 20ή συνεχή ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία . Ο συνολικός αριθμός όσων ανέρρωσαν είναι μεγαλύτερος από εκείνο των νέων περιστατικών. Κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο από τις ιταλικές Αρχές. Μέχρι σήμερα, 1.579.909 άνθρωποι έχουν υποβληθεί σε ειδικό τεστ για την ανίχνευση του ιού.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση νέας δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από τον κορονοϊό.