Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την ρύθμιση οφειλών

Τι ισχύει για τους οφειλέτες που διατηρούν ενεργή ρύθμιση. Οι προϋποθέσεις για να διατηρηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις. Αναλυτικά η εγκύκλιος.

Εγκύκλιο εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με την οποία για οφειλές που καθίστανται απαιτητές, από τις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, είναι δυνατή η υπαγωγή τους σε παράλληλη ρύθμιση 12 δόσεων, διατηρώντας σε ισχύ την ευνοϊκή ρύθμιση των νόμων 4321/2015 και 4305/2014.

Συγκεκριμένα, για τους οφειλέτες που διατηρούν ενεργή ρύθμιση στους προαναφερόμενους νόμους, παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής σε παράλληλη ρύθμιση των διατάξεων του ν. 4152/2013 (πάγια ρύθμιση) τυχόν οφειλών που αφορούν στις χρονικές περιόδους Δώρο Χριστουγέννων 2019, 01/2020 και κάθε επόμενης αυτών. Όπως ορίζει η εγκύκλιος, τυχόν οφειλές, πριν από την κρίσιμη ημερομηνία, θα πρέπει να εξοφληθούν ολοσχερώς, προκειμένου να διατηρηθούν οι εν λόγω ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Οφειλέτης που θα ρυθμίσει οφειλές, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της παράλληλης ρύθμισης, προκειμένου να διατηρηθούν τα ευεργετήματα της ευνοϊκής ρύθμισης. Τυχόν νεότερες οφειλές δύναται να ενταχθούν σε νέο δωδεκάμηνο διακανονισμό μόνο σε περίπτωση ολοκλήρωσης (εξόφλησης) της παράλληλης πάγιας ρύθμισης.