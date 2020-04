Κόσμος

Στη Σουηδία… λιάζονται, αλλά ο κορονοϊός “θερίζει” (εικόνες)

Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί από τον COVID-19 στη σκανδιναβική χώρα, που έχει πληθυσμό ανάλογο με την Ελλάδα.

Οι σουηδικές υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο άλλων 84 ασθενών με COVID-19, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό της πανδημίας σε περισσότερους από 2.000 νεκρούς στη χώρα.

Το βασίλειο των 10,3 εκατομμυρίων κατοίκων, το οποίο έλαβε πιο χαλαρά μέτρα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά του να συγκρατήσει τη διασπορά του ιού, μετρά πλέον 16.755 κρούσματα κορονοϊού και 2.021 θανάτους, ένα ποσοστό θνητότητας σημαντικά υψηλότερο από αυτό που παρατηρήθηκε στους βόρειους γείτονές του, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι Αρχές επανήλθαν στο θέμα της κορύφωσης της επιδημίας που καταγράφηκε στην περιοχή της Στοκχόλμης, επίκεντρο του ιού στη χώρα: κάποια στιγμή ανακοινώθηκε ότι η επιδημία κορυφώθηκε στις 15 Απριλίου, αλλά τελικά η κορύφωση είχε καταγραφεί μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 8 του μηνός.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, 70.500 κάτοικοι της σουηδικής πρωτεύουσας και της περιφέρειας της - από τα 2,3 εκατομμύρια των κατοίκων - ήταν δυνητικά φορείς του ιού στις 8 Απριλίου.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί παραμένει υψηλός, δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε τα προληπτικά μέτρα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Άντερς Βάλενστεν, επιδημιολόγος της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές, το 1/4 του πληθυσμού που ζει στην Στοκχόλμη και στην περιφέρειά της, θα έχει ήδη μολυνθεί με τον νέο κορονοϊό την 1η Μαΐου!

Στη Σουηδία, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο κατ’ οίκον περιορισμός των πολιτών δεν είναι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της επιδημίας.

Οι μόνοι μείζονες περιορισμοί είναι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 50 ατόμων, καθώς και οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας. Κατά τα λοιπά, η Κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες «να αναλάβουν (ο καθένας χωριστά) τις ευθύνες τους» και να ακολουθούν τις συστάσεις των υγειονομικών Αρχών.

Σήμερα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Καρολίνσκα ανακοίνωσε, επίσης, τον θάνατο μιας 40χρονης νοσοκόμας που είχε διαγνωστεί με κορονοϊό. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Νοσοκομείου στο οποίο εργαζόταν η άτυχη γυναίκα διευκρίνισε μιλώντας στη σουηδική δημόσια τηλεόραση ότι η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.