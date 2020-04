Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Που θα φοράμε μάσκα - Οδηγίες για την σωστή χρήση της

Ειδική αναφορά Τσιόδρα στην χρήση μάσκας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Πότε και που πρέπει να χρησιμοποιείται. Τι θα γίνει με τους τουρίστες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την ημερήσια ενημέρωση για την πανδημία, στην απόφαση της επιτροπής για τη χρήση υφασμάτινης μάσκας από το γενικό πληθυσμό σε συνθήκες συγχρωτισμού. Όπως είπε, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Λοιμώξεων σύμφωνα με τις οποίες συστήνεται «η χρήση υφασμάτινης μάσκας προκειμένου να δώσουμε λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ανθρώπους που δεν έχουν συμπτώματα ή λίγο πριν εμφανίσουν συμπτώματα του κορονοϊού».



Ο κος Τσιόδρας εξήγησε ότι η χρήση μάσκας δεν αφορά τους ανοιχτούς χώρους αλλά «τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία» καθώς και τα καταστήματα όταν αυτά ανοίξουν. Όπως εξήγησε, η σωστή χρήση της μάσκας θα επικοινωνηθεί από την πολιτεία ώστε να μη δίνεται η ψευδής αίσθηση ασφάλειας. Ξεκαθάρισε ότι η μάσκα θα πρέπει να καλύπτει τη μύτη, το στόμα και η χρήση της θα πρέπει να συνοδεύεται με συχνό πλύσιμο των χεριών.



Επίσης, είναι σημαντικό να πλένονται τα χέρια και μετά την αφαίρεσή της, η οποία θα πρέπει να γίνεται από το πίσω μέρος της και με συγκεκριμένο τρόπο. Οι μάσκες μίας χρήσης θα πρέπει να απορρίπτονται σε κλειστό κάδο. Αν η μάσκα είναι υφασμάτινη θα πρέπει να πλένεται σε υψηλή θερμοκρασία ενώ η χρήση της δεν καταργεί τα άλλα μέτρα προφύλαξης τα οποία έχουν ήδη επικοινωνηθεί.

Κανείς δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει με τους τουρίστες

Ο κος Τσιόδρας όταν ρωτήθηκε για το αν η χώρα θα μπορέσει να υποδεχθεί τουρίστες την περίοδο του καλοκαιριού, περιορίστηκε να πει ότι για αυτό το ζήτημα «υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα». Το τι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό υγείας για να ταξιδέψει από τη μια χώρα στην άλλη δεν το γνωρίζουμε ακόμη καθώς «υπάρχει έλλειψη επιστημονικών δεδομένων ή σημαντική ανοσία. Είναι νωρίς για να απαντήσουμε με βεβαιότητα. Δεν γνωρίζουμε».



Όπως εξήγησε ο κος Τσιόδρας, δεν θα μπορεί να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα πριν από το τέλος Μαΐου «οπότε και θα έχουμε δεδομένα για να μπορούμε να απαντήσουμε με ασφάλεια». Μάλιστα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, είπε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν ήδη κάποιες χώρες για τους ταξιδιώτες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον τουρισμό. «Τους λένε να κάνουν τεστ, έχουν το πιστοποιητικό ότι είναι αρνητικοί αλλά θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για 14 μέρες όταν φθάνουν στον προορισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.