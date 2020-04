Κόσμος

Κορονοϊός: Περισσότεροι από 500 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία

Θλιβερός ήταν ο νεότερος απολογισμός για τους θανάτους σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας.

Με 516 νέους θανάτους που καταγράφηκαν σήμερα, η πανδημία του νέου κορονοϊού στη Γαλλία έχει προκαλέσει 21.856 θανάτους από τις αρχές Μαρτίου, αλλά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας συνεχίζει να μειώνεται για 15η ημέρα σήμερα, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση της Υγείας.

Η πανδημία της Covid-19 ήταν αιτία θανάτου για 13.547 ασθενείς στα νοσοκομεία, δηλαδή 311 περισσότερους θανάτους σε 24 ώρες, και για 8.309 τροφίμων οίκων ευγηρίας και άλλων προνοιακών ιδρυμάτων (+205), διευκρινίζει η Γενική Διεύθυνση Υγείας σε ανακοίνωση.