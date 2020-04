Κοινωνία

Οδηγός λεωφορείου δέχθηκε επίθεση λόγω… μέτρων κορονοϊού

Ο επιβάτης ήταν εκνευρισμένος επειδή δεν επιβιβάστηκε στο προηγούμενο λεωφορείο, εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων πληρότητας.

(εικόνα αρχείου)

Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε την Πέμπτη ένας οδηγός του ΟΑΣΘ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών οδηγός του ΟΑΣΘ δέχθηκε επίθεση από επιβάτη σε λεωφορείο της γραμμής (52 ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΣ) με κατεύθυνση την Σίνδο.

Το περιστατικό συνέβη στην πρώτη στάση, αμέσως, μετά την αφετηρία που είναι ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος του ξυλοδαρμού είναι ότι ο επιβάτης ήταν εκνευρισμένος, γιατί δεν επιβιβάστηκε στο προηγούμενο λεωφορείο που πέρασε εξαιτίας της εφαρμογής μέτρων πληρότητας, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για συγκεκριμένο αριθμό επιβατών λόγω της πανδημίας.

Οι οδηγοί του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με το thinksimple.gr, είναι ανήσυχοι για το τι θα συμβεί από εδώ και μπρος με την σταδιακή απελευθέρωση της κυκλοφορίας και το πως θα τηρηθούν μέτρα ασφαλείας, την ώρα που ορισμένοι επιβάτες, αδυνατούν να καταλάβουν και να συνετιστούν στα μέτρα, που στόχο έχουν την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.