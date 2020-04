Κόσμος

Κορονοϊός: Πάνω από 100000 κρούσματα στην Τουρκία

Αυστηρότερα μέτρα και κατ οίκον περιορισμός σε τουρκικές πόλεις. Ανησυχία για την εξάπλωση του ιού και τους θανάτους.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Τουρκία ξεπέρασε σήμερα τις 100.000, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας.

Συνολικά 101.790 μολύνσεις έχουν καταγραφεί στη χώρα από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τον Φαχρετίν Κοτζά.

Η ασθένεια προκάλεσε τις τελευταίες 24 ώρες 115 θανάτους και 3.116 νέα κρούσματα, ανέφερε ο υπουργός με ανάρτησή του στο twitter.

Συνολικά στη χώρα 2.491 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους έχοντας διαγνωστεί με την Covid-19.

Σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου κατ’οίκον περιορισμού διάρκειας τεσσάρων ημερών σε 31 τουρκικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης. Το μέτρο αυτό για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μια σειρά μέτρων κατά της πανδημίας, όπως το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων, την απαγόρευση συναθροίσεων και το κλείσιμο πολλών δημόσιων χώρων και καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων.

Η τουρκική ιατρική ένωση, η οποία εκπροσωπεί το 80% των γιατρών της χώρας, ανακοίνωσε χθες ότι σχεδόν 3.500 εργαζόμενοι στον τομέα υγείας έχουν μολυνθεί, 24 εκ των οποίων πέθαναν.