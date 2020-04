Πολιτική

Κορονοϊός - Απαγόρευση Κυκλοφορίας: Εύσημα από τον ΟΟΣΑ στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η χώρα μας αναφέρεται ως παράδειγμα σε έκθεση του ΟΟΣΑ, όσον αφορά τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των πολιτών με τα περιοριστικά μέτρα.

Εγκωμιαστικά σχόλια για την Ελλάδα, αναφορικά με τη διαχείριση της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19, περιλαμβάνει έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ως παράδειγμα τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των πολιτών με τα περιοριστικά μέτρα ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει, σε περιόδους σαν κι αυτήν, «ο χρόνος είναι ουσιαστικής σημασίας» και «οι καθυστερήσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά».

«Οι Αρχές μπορούν να αποφύγουν περιττές επιβαρύνσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους, επιτρέποντας τη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως οι εφαρμογές για κινητά (όπως έγινε στην Ελλάδα από την αρχή, και πιο πρόσφατα υιοθετήθηκε στη Γαλλία) αντί για έντυπες βεβαιώσεις, και να αποφύγουν τις διαδικασίες εντελώς εάν αυτές δεν βοηθούν αποδεδειγμένα στην αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο ΟΟΣΑ.