Κορονοϊός: 4500 θάνατοι μέσα σε 24 ώρες

Αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των κρουσμάτων. Ελπίδες απο την αύξηση του ποσοστού των ασθενών που θεραπεύονται από την νόσο

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 186.462 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στην Κίνα, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν καταγραφεί περισσότερα από 2.675.050 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 193 χώρες και εδάφη. Τουλάχιστον 708.400 από αυτούς τους ασθενείς έχουν πλέον αναρρώσει.

Από χθες μέχρι σήμερα, αναφέρθηκαν 4.576 νέοι θάνατοι και 68.017 νέα κρούσματα. Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι η Βρετανία (616), οι ΗΠΑ (595) και η Γαλλία (516).

Οι ΗΠΑ, όπου ο πρώτος ασθενής απεβίωσε στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων (856.209) όσο και θανάτων (47.178). Τουλάχιστον 77.151 άνθρωποι έχουν αναρρώσει. Μετά τις ΗΠΑ, ακολουθούν η Ιταλία (25.549 θάνατοι σε σύνολο 189.973 κρουσμάτων), η Ισπανία (22.157 θάνατοι, 213.024 κρούσματα), η Γαλλία (21.856 θάνατοι, 158.183 κρούσματα) και η Βρετανία (18.738 θάνατοι, 138.078 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία, έχει επισήμως 82.798 κρούσματα (10 νέα) και 4.632 θανάτους (κανένας το τελευταίο 24ωρο). Οι ασθενείς που ανέρρωσαν φτάνουν τους 77.207.

Η Ευρώπη μέχρι σήμερα μετρά 115.990 θανάτους σε σύνολο 1.293.822 κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί 49.377 θανάτους (897.961 κρούσματα), η Ασία 7.511 θανάτους (183.577 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 6.202 θανάτους (123.517 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 6.005 θανάτους (141.367κρούσματα), η Αφρική 1.279 θανάτους (26.856 κρούσματα) και η Ωκεανία 98 θανάτους (7.950 κρούσματα).

Ο απολογισμός συντάσσεται με βάση δεδομένα που συλλέγουν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από επίσημες πηγές και από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.