Κορκίδης: Η Ευρώπη για να νικήσει τον κορονοϊό, πρέπει να κάνει πολλά και γρήγορα

Πώς αποτιμά την έκβαση της Συνόδου Κορυφής ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη» υπογράμμισε σε δήλωσή του για τη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης και πρόσθεσε ότι «πρέπει έστω και αργά, η Ευρώπη να συγκροτήσει ένα ισχυρό και ευέλικτο Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,5 τρισ. ευρώ, ώστε οι χώρες-μέλη να ανταποκριθούν σε διαφαινόμενους δημοσιονομικούς κινδύνους».

Αναλυτικά ο κ. Κορκίδης δήλωσε:

«Προκειμένου να ξεπεραστούν οι πρωτόγνωρες προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μελών της.

Πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπό την πίεση του επείγοντα χαρακτήρα, μάταια πρωτοστάτησαν τις τελευταίες εβδομάδες, για να αποτρέψουν να μην οδηγηθεί η Ε.Ε. σε ένα διάσπαρτο τοπίο δύο στρατοπέδων, με αδύναμα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων.

Άλλωστε, για την ανάκαμψη από μια τόσο μεγάλη κρίση, μόνο μια κοινή ευρωπαϊκή λύση μπορεί να λειτουργήσει, θέτοντας την ενιαία αγορά στο επίκεντρο των τελικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η Ε.Ε. κινδυνεύει για άλλη μια φορά “να κάνει πολύ λίγα, πολύ αργά', ενώ η Ε.Κ.Τ. προειδοποίησε ότι το Α.Ε.Π. της ευρωζώνης μπορεί να συρρικνωθεί έως και 15% φέτος, λόγω της ύφεσης που προκαλούν τα “lockdown”.

Πρέπει λοιπόν, έστω και αργά, η Ευρώπη να συγκροτήσει ένα ισχυρό και ευέλικτο Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 1,5 τρισ. ευρώ, ώστε οι χώρες-μέλη να ανταποκριθούν σε διαφαινόμενους δημοσιονομικούς κινδύνους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη, όπου οι Κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, θα αισθανθούν επιτέλους την υποσχόμενη στήριξη και αλληλεγγύη.

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και βεβαίως η ελληνική, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, διεκδικώντας να διασφαλίσουν ισότιμα για τα κράτη μέλη πρόσβαση σε κεφάλαια της ενιαίας αγοράς, που απαιτούνται για την ανάκαμψη των οικονομιών τους. Η ελληνική κυβέρνηση, προσπάθησε να πείσει τους ηγέτες των χωρών του Βορρά, να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία που δίνει ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο με το “Recovery Fund”, παράλληλα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο των 540 δισ. ευρώ.

Σε αυτούς τους άνευ προηγουμένου δύσκολους καιρούς για την επανεκκίνηση των καθημερινών επιχειρηματικών δραστηριότητων, βλέπουμε ότι η απάντηση στην τρέχουσα κρίση δεν είναι λιγότερη Ευρώπη, αλλά περισσότερη Ευρώπη, με ισχυρή στήριξη στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Όμως, οι όποιες πρωτοβουλίες δεν κατέληξαν σε ένα “βήμα συμβιβασμού” για χρηματοδότηση μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού, ούτε μέσω κοινών ομολόγων.

Τα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που απαιτούνται το ταχύτερο δυνατόν, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας να διοχετευτούν υπό την μορφή επιχορηγήσεων και όχι δανεισμού. Το οικονομικό περιβάλλον στην Ε.Ε. επιδεινώνεται δραματικά, με τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών-μελών πρέπει να συμφωνηθεί, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Ο τρόπος στήριξης κατά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, πρέπει να βασίζεται στο σκεπτικό μιας “δεύτερης ευκαιρίας”.

Όσον αφορά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, η ρευστότητα είναι το κλειδί για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Ως εκ τούτου, απαιτούνται επιπλέον 2 τρισ. ευρώ πόροι για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Η Ε.Ε. θα πρέπει να επανεξετάσει σοβαρά τη στρατηγική της υπό το φως των νέων συνθηκών, κάτω από τις οποίες καλούμαστε στο μέλλον να ζούμε και να εργαστούμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ευρώπη για να νικήσει τον κορονοϊό, πρέπει να κάνει πολλά και γρήγορα».