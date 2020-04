Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων σε μία ημέρα

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε ένας από τους βαρύτερους απολογισμούς θυμάτων μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα από το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει πλέον στοιχίσει τη ζωή σε 49.759 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε ένας από τους βαρύτερους απολογισμούς θυμάτων μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε ως το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ως χθες Πέμπτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) από προχθές Τετάρτη την ίδια ώρα, καταγράφηκαν 3.176 θάνατοι στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα της πανδημίας. Το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν 26.971 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, με το σύνολό τους να αυξάνεται σε 866.646, σύμφωνα με την καταμέτρηση της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Παρότι έχουν γίνει σχεδόν 4,7 εκατ. εξετάσεις στη χώρα, ο αριθμός τους δεν θεωρείται επαρκής, καθώς εκφράζονται φόβοι πως ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος. Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, στις ΗΠΑ είχαν καταγραφεί δύο πολύ βαρείς ημερήσιοι απολογισμοί (πάνω από 3.800 και πάνω από 4.500 νεκροί) αλλά αυτό οφειλόταν εν μέρει στο ότι προστέθηκαν στα θύματα εκατοντάδες θάνατοι που «πιθανόν συνδέονταν» με την COVID-19, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στα επίσημα δεδομένα ως τότε.

Εξαιρουμένων αυτών των δύο, ο απολογισμός της Πέμπτης είναι ο χειρότερος που έχει καταγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 190.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Ωστόσο παρά τα τρομακτικά αυτά δεδομένα, αρκετές πολιτείες, όπως το Τέξας, το Βερμόντ και η Τζόρτζια, αποφάσισαν να μπουν στον δρόμο της άρσης των μέτρων περιορισμού της ελευθερίας κίνησης, επιτρέποντας σε ορισμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας να ξαναρχίσουν να λειτουργούν.