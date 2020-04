Κοινωνία

Κορονοϊός: συναγερμός για τα κρούσματα και τους θανάτους σε κλινικές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εισαγγελική έρευνα για τα κρούσματα σε κλινικές σε Περιστέρι και Ελληνικό. Σε καραντίνα η κλινική "Ταξιάρχαι". Ελέγχονται μαζικά τρόφιμοι και εργαζόμενοι.

Συναγερμός έχει σημάνει στον ΕΟΔΥ και την κυβέρνηση η υπόθεση με τα κρούσματα κορονοϊού, αλλά και τους τρεις θανάτους, σε δύο κλινικές στην Αθήνα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση τόσο για την κλινική «Ταξιάρχαι» στο Περιστέρι όσο για την κλινική «Κασταλία» στο Ελληνικό.

Ο κ. Ιωαννίδης ζήτησε να ερευνηθεί αν οι υπεύθυνοι των δύο κλινικών παραβίασαν τα μέτρα πρόληψης για την διάδοση του ιού. Βάσει του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα ορίζεται ότι "όποιος από πρόθεση παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει η αρμόδια αρχή τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, με κάθειρξη έως 10 χρόνια αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί σε άνθρωπο, με κάθειρξη έως 10 χρόνια εάν υπάρξει θάνατος ανθρώπου, με ισόβια αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων".

Στην κλινική "Ταξιάρχαι" στο Περιστέρι ασθενείς και υπάλληλοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ενώ συνολικά τρεις ασθενείς που νοσηλεύονταν στην εν λόγω κλινική έχουν πεθάνει τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας στην κλινική εντοπίστηκαν 28 κρούσματα θετικά στον κορονοϊό. Τα 13 ανήκουν σε τροφίμους, τα 11 σε εργαζόμενους και εντοπίστηκαν και άλλα 4 βάσει των οποίων σήμανε συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές.

Η κλινική τέθηκε σε καραντίνα και στεγανοποιήθηκε, ενώ έχει τοποθετηθεί υπεύθυνος επιστημονικός και διοικητικός και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις για να διαφυλαχθεί η υγεία των τροφίμων. Ωστόσο, η κλινική άνοιξε σήμερα κανονικά για τις αιμοκαθάρσεις, οι οποίες γίνονται στον πρώτο όροφο και όχι στο ισόγειο, όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Διοικητικός Διευθυντής της Κλινικής “Ταξιάρχαι”, στο Περιστέρι, κ. Κοκκινάδης τόνισε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα από τις 22 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών ανέθεσε σε εισαγγελικό λειτουργό την διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας και για την κλινική “Κασταλία” στο Ελληνικό. Ελέγχονται μαζικά οι 300 τρόφιμοι και οι 170 εργαζόμενοι. Τα πρώτα 110 δείγματα από εργαζόμενους έχουν βρεθεί αρνητικά, όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Πέμπτης.