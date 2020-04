Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: σχεδιάζει άρση μέτρων μετά το Ραμαζάνι

Τι ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά. Πόσα κρούσματα και πόσους νεκρούς μετρά η γειτονική χώρα.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 115 το προηγούμενο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό από την αρχή της κρίσης σε 2.491 θύματα, ενώ τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 3.116 με το σύνολό τους να ανέρχεται πλέον στα 101.790. Στον αντίποδα, 18.491 άτομα έχουν αναρρώσει μέχρι στιγμής.

Ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες ανήλθε σε 40.962, ενημέρωσε αργά χθες ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά μέσω Twitter. «Σήμερα (σ.σ. χθες Πέμπτη) είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από χθες (σ.σ. προχθές Τετάρτη). Φτάσαμε σε αυτό το σημείο με συνολικά 791.906 διαγνωστικά τεστ, χωρίς κανένα από αυτά να γίνει τυχαία», εξήγησε ο υπουργός, ο οποίος σε άλλο μήνυμά του υποστήριξε ότι σε κάθε κρούσμα, γίνεται ιχνηλάτηση επαφών.

Ο Κοτζά θεωρεί ότι μπορεί να γίνει σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα αφού ολοκληρωθεί το Ραμαζάνι, που αρχίζει σήμερα (στα τέλη του Μαΐου) αλλά, για να συμβεί αυτό, επιμένει ότι όλοι πρέπει να τηρούν αυστηρά τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.