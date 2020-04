Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 150000 τα κρούσματα στην Γερμανία

Τα επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα ήταν πάντως λιγότερα σε σύγκριση με αυτά που καταγράφονταν μία ημέρα νωρίτερα...

Άλλοι 227 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στην Γερμανία, όπου το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού ανέρχεται πλέον σε 5.321, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Ο αριθμός των νέων θανάτων είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτόν που καταγραφόταν την προηγουμένη ημέρα (215).

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκε κατά 2.337 ξεπερνώντας το φράγμα των 150.000 (οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί ανέρχονται πλέον σε 150.383) σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Τα επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα ήταν πάντως λιγότερα σε σύγκριση με αυτά που καταγράφονταν μία ημέρα νωρίτερα (2.352).