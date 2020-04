Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: έγινε η πρώτη δοκιμή στην Ευρώπη

Η πρώτη δοκιμή του εμβολίου για τον κορονοϊό σε ανθρώπους στην Ευρώπη ξεκίνησε στην Οξφόρδη σύμφωνα με τον Ηλία Μόσιαλο.

Η πρώτη δοκιμή εμβολίου για τον κορονοϊό στην Ευρώπη είναι γεγονός, σύμφωνα ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου.

Η πρώτη δοκιμή του εμβολίου για τον κορονοϊό σε ανθρώπους στην Ευρώπη ξεκίνησε στην Οξφόρδη του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Dr. Elisa Granato, ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ήταν μία από τους δύο πρώτους εθελοντές που έλαβαν την ένεση, αναφέρει ο ίδιος στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

"Είμαι επιστήμονας, για αυτό ήθελα να υποστηρίξω την επιστημονική προσπάθεια όπου μπορώ" δήλωσε η ίδια στο BBC.

Οι μισοί από τους αρχικούς 800 εγγεγραμμένους εθελοντές για την κλινική δοκιμή θα λάβουν το εμβόλιο Covid-19, και οι άλλοι μισοί ένα εμβόλιο που προστατεύει από τη μηνιγγίτιδα, αλλά όχι από τον κορονοϊό. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες θα συγκρίνουν τον αριθμό των ατόμων που μολύνθηκαν με κορωνοϊό στους επόμενους μήνες, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μόσιαλος.