Νέα έρευνα: Η ζέστη αποδυναμώνει τον κορονοϊό

Την επίδραση του ήλιου, της ζέστης και της υγρασίας πάνω στην επιβίωση του κορονοϊού ερεύνησαν Αμερικανοί επιστήμονες.

Ο κορονοϊός φαίνεται να αποδυναμώνεται πιο γρήγορα όταν εκτίθεται στον ήλιο, τη ζέστη και την υγρασία, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης που παρουσιάστηκε χθες Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, μια ένδειξη ότι η πανδημία ίσως εξαπλώνεται με πιο αργούς ρυθμούς το καλοκαίρι.

Οι ερευνητές της αμερικανικής κυβέρνησης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ιός SARS-CoV-2 επιβιώνει καλύτερα σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρές συνθήκες. Αντίθετα χάνει την ισχύ του όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και η υγρασία και κυρίως όταν εκτίθεται στο φως του ήλιου, δήλωσε ο Ουίλιαμ Μπράιαν, ο ασκών χρέη επικεφαλής στην Υπηρεσία Επιστημών και Τεχνολογίας του υπουργείου Εσωτερική Ασφάλειας των ΗΠΑ.

“Το πιο σημαντικό συμπέρασμά μας μέχρι στιγμής είναι η ισχυρή επιρροή που φαίνεται να έχει το φως του ήλιου στην εξόντωση του ιού, τόσο στις επιφάνειες όσο και στην ατμόσφαιρα”, επεσήμανε ο Μπράιν.

“Παρατηρήσαμε αντίστοιχο αποτέλεσμα τόσο με τη θερμοκρασία όσο και με την υγρασία. Η αύξηση της θερμοκρασίας ή της υγρασίας ή και των δύο γενικά δεν ευνοεί τον ιό”, τόνισε ο ίδιος παρουσιάζοντας τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις ελπίδες ότι ο κορονοϊός θα μιμηθεί τη συμπεριφορά άλλων αναπνευστικών ασθενειών, όπως η γρίπη, η οποία γενικά είναι λιγότερο μολυσματική όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.

Ωστόσο ο SARS-CoV-2 έχει αποδειχθεί θανατηφόρος σε πιο θερμά μέρη όπως η Σιγκαπούρη, προκαλώντας ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι κλιματικές συνθήκες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα ευρήματα της έρευνας πρέπει να ερμηνευθούν προσεκτικά: “Ελπίζω οι άνθρωποι να χαίρονται τον ήλιο και, αν αυτός έχει επιπτώσεις στον κορονοϊό, αυτό είναι σπουδαίο”.

Σε μη πορώδεις επιφάνειες, όπως το ανοδείξωτο ατσάλι, ο ιός χρειάζεται 18 ώρες για να χάσει τη μισή του ισχύ σε σκοτεινό περιβάλλον με χαμηλή υγρασία, εξήγησε ο Μπράιαν. Σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας ο χρόνος αυτός μειώνεται στις 6 ώρες και όταν εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία και το φως του ήλιου ο ιός χάνει τη μισή του ισχύ μόλις σε δύο λεπτά.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι αυτό συμβαίνει και στην ατμόσφαιρα. Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ο ιός διατηρεί τη μισή του ισχύ για μία ώρα, αλλά όταν εκτεθεί στο φως του ήλιου, χάνει τη μισή του ισχύ σε 90 δευτερόλεπτα, επεσήμανε ο Μπράιαν.