Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Η επιδημία του κορονοϊού φθίνει (βίντεο)

Για την επιστροφή της κανονικότητας και την προσοχή που χρειάζεται μίλησε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής μικροβιολογίας. Η μετάδοση σε κλειστούς χώρους και η δύσκολη απόφαση για τον κορονοϊό.