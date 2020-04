Κόσμος

Καταστροφικές φωτιές στη Σιβηρία (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χωρίς σπίτι έμειναν δεκάδες άνθρωποι. Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση εγκλωβισμένων.

Διάσπαρτες φωτιές που πήραν μεγάλες διαστάσεις ξέσπασαν στη Σιβηρία, κυρίως σε δασικές περιοχές.

Στην περιοχή Αλτάι 36 εργάτες γης παγιδεύτηκαν στις φλόγες και χρειάστηκε ελικόπτερο για να απομακρυνθούν από το σημείο.

Στο Ομσκ 16 κτήρια καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τρία ακόμα κάηκαν σε άλλη πόλη.

Σε ένα μόνο χωριό 39 άνθρωποι έχασαν τα ξύλινα σπίτια τους από τις φλόγες.

Οι φωτιές τα τελευταία χρόνια έχουν πυκνώσει στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την Greenpeace Ρωσίας από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, οι πυρκαγιές έχουν αυξηθεί κατά 20%.