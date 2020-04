Κοινωνία

Μαλακάσα: Έσπασαν την καραντίνα και βγήκαν από τη δομή

Δύο άτομα εντοπίστηκαν και δύο ακόμα αναζητούνται, καθώς η δομή φιλοξενίας έχει μπει σε καραντίνα.

Συναγερμός σήμανε στη δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα, η οποία έχει τεθεί σε καραντίνα, όταν διαμένοντες σε αυτήν την έσπασαν.

Από τα τέσσερα άτομα που έφυγαν από τη δομή, τα δύο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο Σταθμό Λαρίσης και τα άλλα δύο αναζητούνται.

Η δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων τέθηκε σε καραντίνα 14 ημερών από χθες, όταν διαπιστώθηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, σε έναν άνδρα που πήγε να καταγγείλει τη σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου γιου του το Μεγάλο Σάββατο.

Ο 36χρονος με το Αφγανιστάν, μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του, πήγαν σε μια σειρά υπηρεσιών από το Κέντρο Υγείας της περιοχής, μέχρι το Παίδων στην Αθήνα. Έτσι, μπήκαν σε καραντίνα και οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τον άνδρα, που έπειτα διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικός στον ιό.