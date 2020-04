Οικονομία

Η Pizza Fan στηρίζει γιατρούς και νοσηλευτές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, προσφέρει δωρεάν γεύματα, στους ήρωες της μάχης με τον κορονοϊό.

Με πίστη στην αξία της κοινωνικής συνεισφοράς, η Pizza Fan εδώ και χρόνια έχει αγκαλιάσει σημαντικούς για τη χώρα μας σκοπούς και εκδηλώσεις, με έμφαση στην εκπαίδευση και τον αθλητισμό.

Ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της Υγείας, η Pizza Fan στηρίζει, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, το τεράστιο έργο που επιτελούν γιατροί και νοσηλευτές στις αιμοδοσίες των Δήμων, αλλά και στα νοσοκομεία που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Για το σκοπό αυτό, η Pizza Fan προσφέρει δωρεάν γεύματα στο χώρο εργασίας τους, σε αυτούς τους ήρωες της καθημερινότητάς μας που όταν όλοι εμείς μένουμε στην ασφάλεια του σπιτιού δίνουν, με αυτοθυσία και προσωπικό ρίσκο, φροντίδα σε αυτούς που την έχουν ανάγκη.