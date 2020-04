Τοπικά Νέα

Άνοιξε την ταβέρνα, έβγαλε τραπέζια και σέρβιρε μεζέδες

Παραβιάζοντας κάθε κανόνα ένας ιδιοκτήτης ταβέρνας έβγαλε τραπεζάκια και σέρβιρε κανονικά.

Πολύ βιαστικός ήταν ένας 49χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας σε παραθαλάσσιο προάστιο του Βόλου και αποφάσισε να ανοίξει και να λειτουργήσει την ταβέρνα του, παραβιάζοντας τις ισχύουσες έκτακτες απαγορεύσεις που αφορούν τα καταστήματα εστίασης, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο 49χρονος άνδρας μάλιστα ανέπτυξε και τα τραπεζοκαθίσματα της ταβέρνας του μπροστά στη θάλασσα προκειμένου να κάθονται και να απολαμβάνουν τα εδέσματά του οι πελάτες,

Ενημερώθηκε η Αστυνομία και όταν έφθασαν στο Μαλάκι οι αστυνομικοί από το Α.Τ. Νοτίου Πηλίου, στον περιβάλλοντα χώρο της ταβέρνας υπήρχαν πέντε πελάτες, οι οποίοι είχαν σερβιριστεί και έτρωγαν κανονικά!

Ο 49χρονος ιδιοκτήτης συνελήφθη και σε βάρος του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ σε βάρος των πέντε πελατών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση μέτρων κυκλοφορίας.

Στον Βόλο γενικότερα συνεχίσθηκαν οι έλεγχοι. Συνολικά ελέγχθηκαν 365 περιπτώσεις από δυνάμεις της Αστυνομίας από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί και διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις, εκ των οποίων οι εννέα για πεζούς και οι έξι για οδηγούς οχημάτων που δεν είχαν βεβαίωση μετακίνησης.