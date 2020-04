Οικονομία

Τροπολογία για τη στήριξη ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που υπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας.

Διατάξεις για τη στήριξη ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων περιέχει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Χρήστο Σταϊκούρα και Γιάννη Βρούτση.

Με την τροπολογία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των μέτρων διευκόλυνσης (αναστολή προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. Δικαιούχοι των μέτρων είναι, εφεξής, όσοι ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών (σήμερα το ευεργέτημα καταλαμβάνει αποκλειστικά τους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ-Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού, καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας).

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται κατά δύο μήνες η διάρκεια τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας για τους δικαιούχους που έληξε ή θα λήξει εντός του Απριλίου.