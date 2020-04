Οικονομία

Εργάτες γης: Αίτημα για άνοιγμα των συνόρων

Πλήθος αιτημάτων από όλη την Ελλάδα, λόγω των αυξημένων αναγκών για εργατικά χέρια.

Σχέδιο για να ανοίξουν τα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας προκειμένου να έρθουν χιλιάδες εργάτες γης, επεξεργάζονται οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Η τεράστια ανάγκη για εργατικά χέρια στα ελληνικά χωράφια, προκειμένου να μαζέψουν την παραγωγή και να κάνουν κι άλλες αγροτικές εργασίες, είναι περισσότερο εμφανής από ποτέ.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί από όλη την Ελλάδα ζητούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρει στο μείζον αυτό πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο νομό Ημαθίας υπάρχει ανάγκη για 7.000 εργάτες γης προκειμένου να μαζέψουν τα ροδάκινα τα οποία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Η λύση που προκρίνεται είναι να γίνει «εισαγωγή» εργατών από την Αλβανία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όλοι οι εργάτες θα τηρούν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και θα περνούν από έλεγχο στα σύνορα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν κορονοϊό. Επίσης θα μπαίνουν σε καραντίνα, όπως ορίζει ο νόμος και θα εργάζονται στη συνέχεια στα χωράφια.

Οι συζητήσεις με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Εντι Ράμα, είχαν ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες, όμως το θέμα φαίνεται να συζητήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν.

Μια ακόμη λύση που προκρίνεται είναι να δοθεί εργασία και σε αλλοδαπούς, πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή αλλού, έχουν νόμιμα χαρτιά και ΑΜΚΑ και μπορούν να εργαστούν. Θα πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση προκειμένου χιλιάδες από τους μετανάστες να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην οικονομία και την κοινωνία.

Την Δευτέρα του Πάσχα, το πρόβλημα είχε αναδείξει με ρεπορτάζ του και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Πηγή: tovima.gr