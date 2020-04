Οικονομία

Σταϊκούρας: Προστασία α’ κατοικίας με χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Οικονομικών για τις παρεμβάσεις στην οικονομία, το «μαξιλάρι» των 15,6 δις ευρώ και τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής.

Έως την άλλη Παρασκευή θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το πλαίσιο προστασίας της α' κατοικίας, το οποίο λήγει στις 30 Απριλίου, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Οι ανακοινώσεις αυτές, είπε, θα έχουν χαρακτηριστικά υπευθυνότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ο υπουργός, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘέμαFM, προανήγγειλε νέο κύκλο παρεμβάσεων στην οικονομία, ο οποίος θα στοχεύει πρωτίστως στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων («επιστρεπτέα προκαταβολή», πληρωμή τόκων ενήμερων δανείων Μαΐου- Ιουνίου) που θα επαναλειτουργούν, και χωρίς τα χαρακτηριστικά των οριζόντιων παρεμβάσεων του α' κύκλου. Προϋπόθεση θα είναι να παραμείνει στο τέλος του έτους ο ίδιος αριθμός των εργαζομένων με αυτόν πριν την κρίση. Ενώ, το επίδομα των 800 ευρώ θα δίδεται ποσοστιαία ανάλογα με το διάστημα που θα είναι κλειστή μια επιχείρηση.

Όπως είπε για τις επιχειρήσεις το βάρος θα πέσει στην ενίσχυση της ρευστότητας για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας ενώ για τους πολίτες είπε ότι θα υπάρξει μέριμνα με κάποια λελογισμένη ρύθμιση όταν θα λήξουν οι αναστολές πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «στην πρώτη φάση της κρίσης το κράτος σήκωσε το βάρος της λειτουργίας σχεδόν του συνόλου της οικονομίας ενισχύοντας μισθωτούς, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ανέργους. Στη δεύτερη φάση οφείλουμε τα όπλα που έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο. Να υπάρχει κρατική στήριξη όχι με τον ίδιο τρόπο γιατί αυτό θα ξεπερνούσε τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας».

«Οφείλουμε να ενισχύσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Η πολιτεία δεν μπορεί να συνεχίσει να δίνει 800 ευρώ σε κάποιον που η εταιρεία ζητά να δουλέψει» είπε ο κ. Σταϊκούρας διευκρινίζοντας ότι «το κράτος θα βοηθάει την επιχείρηση υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν απολύσεις».

Παράλληλα, βέβαια, τόνισε ότι «ό,τι δεν ανοίξει ή ανοίξει αργότερα θα έχει τα χαρακτηριστικά της πρώτης περιμέτρου που έχουμε λάβει».

Με αφορμή ερώτηση για το τι θα γίνει όταν θα λήξουν οι περίοδοι αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πολίτες που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι «όταν θα κλείσει ο κύκλος των αναστολών και εύχομαι αυτό να έχει γίνει σε 3 μήνες, η πολιτεία θα προχωρήσει σε λελογισμένες ρυθμίσεις γιατί δεν μπορείς να έχεις απαίτηση να πληρώσουν άμεσα οι πολίτες τις συσσωρευμένες οφειλές τους».

«Τότε θα δούμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να υλοποιηθεί» πρόσθεσε ο Χρήστος Σταϊκούρας υπενθυμίζοντας ότι «υπάρχουν οι ρυθμίσεις για 24 και 48 δόσεις ως νομικό πλαίσιο».

«Είναι ένα παροδικό πρόβλημα που εκτιμούμε ότι θα διαρκέσει 3 μήνες. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας καθώς από του χρόνου θα πρέπει σε όλη την Ευρώπη να βρουν τρόπους πώς θα μαζευτούν τα ελλείμματα» έκλεισε την αναφορά στο θέμα ο κ. Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς για την έκθεση του οίκου Fitch (που, μεταξύ άλλων, υποβάθμισε το outlook της ελληνικής οικονομίας από θετικό σε σταθερό), είπε ότι «η ανάγνωση που κάνουμε δεν είναι αρνητική» και εκτίμησε πως οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει αυτές τις αναφορές, ενώ δεν προκύπτει ότι επηρεάζεται η αγορά ομολόγων από την ΕΚΤ. Για το εάν θα υπάρξει νέα προσφυγή στις αγορές (με έκδοση 10ετούς ομολόγου), ανέφερε ότι «η χώρα θέλει γενικώς να έχει επαφή και επικοινωνία με τις αγορές. Θα υπάρξει αυτή η επαφή όταν βοηθήσουν οι συνθήκες. Δεν υπάρχει πρεμούρα».

Σχολιάζοντας τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής, έκανε λόγο για κίνδυνο να υπάρξει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα των χωρών του Νότου (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) είναι η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα χρηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (προσδιορίζοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες σε 1,5 τρισ. ευρώ), πρωτίστως μέσω επιχορηγήσεων και όχι δανείων. Διότι, όπως πρόσθεσε, «τα δάνεια αυξάνουν το χρέος και οι χώρες του Νότου έχουν υψηλό χρέος». Τόνισε δε, ότι πρέπει άμεσα να νομοθετηθούν οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με άμεση προτεραιότητα στο πρόγραμμα SURE της Κομισιόν που αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στο «μαξιλάρι» των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους λέγοντας πως το ταμείο της χώρας είναι τα διαθέσιμα των φορέων του κράτους και της γενικής κυβέρνησης, τις εμπορικές τράπεζες και τις τράπεζες της Ελλάδος « αυτά πάντα υπήρχαν, θέλω να σας προϊδεάσω επειδή θα δώσω αναλυτικά στοιχεία ότι στο τέλος του ΄14 ήταν 16 δις ευρώ και αν προσθέσει κανένας και τον πλούτο που υπήρχε τότε, γιατί υπήρχε συμμετοχή του ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στις συστημικές τράπεζες, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε 28 δις ευρώ, στη συνέχεια αυτά αυξάνονται και μειώνονται, ανάλογα πως κρίνει η κάθε χώρα ότι θέλει να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους και ήρθε το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της αναξιοπιστίας και προσέθεσε σε αυτά τα 15,7 δις που είναι η δόση του ευρωπαϊκού οργανισμού στήριξης κάποια πλεονάσματα, το άθροισμα όλων αυτών είναι το ταμείο της χώρας».

Τέλος, ο κ Σταϊκούρας ανέφερε πως όταν το κράτος πληρώνει τη δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μειώνεται το ύψος των εντόκων γραμματίων και αυτομάτως μειώνεται και το αντίστοιχο ύψος των ταμειακών διαθεσίμων, άρα, κατέληξε ο υπουργός, από αυτό το συνολικό ταμείο και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση το αξιοποιεί, αλλά ο τρόπος και ο χρόνος που θα αξιοποιηθεί έχει να κάνει με την ένταση και την έκταση της κρίσης. Τονίζοντας πως αυτό που η ελληνική κυβέρνηση θέλει να αποφύγει και θα αποφύγει, είναι την προσφυγή στα 15,7 δις ευρώ, που είναι κυρίως χρήματα από τον ευρωπαϊκό οργανισμό στήριξης και εκεί, αν προσφύγουμε, υπάρχουν συγκεκριμένες αυστηρές διαδικασίες και προϋποθέσεις.