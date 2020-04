Οικονομία

Πως θα δοθεί το επίδομα των 600 ευρώ στους επιστήμονες

Ποιες νομοθετικές παρεμβάσεις απαιτούνται. Το σενάριο για τις υπάρχουσες πλατφόρμες και το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του.

Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να δοθούν τα 600 ευρώ, χωρίς περαιτέρω παλινωδίες, ταλαιπωρία και αντιδράσεις στους κόλπους των επιστημόνων, επιδίδονται πλέον οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, μετά την εσπευσμένη κατάργηση του προγράμματος οικονομικής στήριξης με τηλεκατάρτιση.

Τα χρήματα που απαιτούνται θα δοθούν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Βέβαια, ο κ. Πέτσας δήλωσε πως υπάρχει πρόνοια ώστε να μπορέσει να καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, οι οποίοι εξασφαλίστηκαν, μεν, μέσα στον Απρίλιο, αργότερα όμως από την προκήρυξη του προγράμματος, που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις και ανάγκασε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργησή του. Την κατάργηση του προγράμματος ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μετά από απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου, αναγνωρίζοντας ότι «υπήρξαν αστοχίες»...

Με στόχο την αποφυγή νέων… αστοχιών, στο υπουργείο Εργασίας προετοιμάζουν τη διαδικασία, προκειμένου τα χρήματα να δοθούν στους δικαιούχους χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Σύμφωνα βέβαια με τους ειδικούς, απαιτείται νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και η σχετική υπουργική απόφαση.

Στη συνέχεια, βάσει των σεναρίων που επεξεργάζονται, θα χρησιμοποιηθεί μια από τις υπάρχουσες πλατφόρμες στις οποίες ήδη μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες υποβάλλουν αντίστοιχες αιτήσεις για την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ. Υπάρχει βέβαια η σκέψη να υπάρξει νέα, αυτόνομη πλατφόρμα, ενώ σχεδόν έχει αποκλειστεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των δικαιούχων από τις πάνω από 160.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει του προγράμματος που καταργήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι τα χρήματα που αφορούν τον Απρίλιο να πιστωθούν στους δικαιούχους δικηγόρους, λογιστές, εκπαιδευτικούς, συμβολαιογράφους, γιατρούς και μηχανικούς έως το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου, μαζί με την τρίτη πληρωμή των 800 ευρώ.

Το επίδομα των 800 ευρώ

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει και η υποβολή αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων από τις 160.000 νέους δικαιούχους εργαζόμενους που προστέθηκαν στις κατηγορίες που θα πάρουν τα 800 ευρώ, καθώς η σχετική υπουργική απόφαση πήρε ΦΕΚ. Θέμα ημερών είναι και η έναρξη των αιτήσεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν έως 20 εργαζόμενους, καθώς ψηφίστηκε η σχετική τροπολογία από τη Βουλή.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι δηλώσεις από τους μακροχρόνια άνεργους που βρίσκονται στην ανεργία μεταξύ 12 και 24 μήνες, προκειμένου να λάβουν από τον ΟΑΕΔ το έκτακτο εφάπαξ επίδομα των 400 ευρώ. Οι πρώτες πληρωμές εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα χρήματα θα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων σταδιακά.

Στην πράξη, κάθε μακροχρόνια άνεργος που θα κάνει την αίτηση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα πληρωθεί το επίδομα των 400 ευρώ μέσα στις επόμενες 3-4 ημέρες. Προσοχή. Όσοι δεν μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, θα πληρωθούν μετά τις 3 Μαΐου.

Παράλληλα, με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ προβλέπει ότι η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο από τις 11.03.2020 παρατείνεται, πλέον, μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020, καθώς για το ίδιο διάστημα θα παραμένουν κλειστά και τα σχολεία.

Η συγκεκριμένη άδεια μπορεί να ληφθεί εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται, νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορονοϊό Covid-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

