ΑΑΔΕ: Οδηγίες για συμψηφισμό οφειλών με την έκπτωση 25% στον ΦΠΑ

Μέσω εγκυκλίου που εξέδωσε η ΑΑΔΕ δίνονται οι οδηγίες για το συμψηφισμό του 25% στον ΦΠΑ και τις άλλες οφειλές.

Αναλυτικές οδηγίες για το μέτρο του συμψηφισμού του 25% του ΦΠΑ με άλλες οφειλές, το οποίο αφορά επιχειρήσεις, επαγγελματίες κα αυτοπασχολούμενους, δίνει με εγκύκλιο της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα, με αίτηση που θα υποβάλλουν μέσω email στην αρμόδια ΔΟΥ, οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν το 25% του ποσού του ΦΠΑ που θα εξοφλήσουν έως τις 30 Απριλίου με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από την 1η Μαίου και μετά. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση ο συμψηφισμός θα γίνει αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, το 25% του ΦΠΑ δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η δυνατότητα συμψηφισμού του 25% του ΦΠΑ με άλλες οφειλές αφορά επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων) που έχουν ως κύριο Κ.Α.Δ. στις 20.03.2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού Κ.Α.Δ., κατά τις 20.03.2020, δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ, από τους αναφερόμενους στους πίνακες των ΚΑΔ.

Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν ποσό ίσο του 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, α' τριμήνου 2020, για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία, και περιόδου Μαρτίου 2020, για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020.

Για τη χορήγηση του ευεργετήματος απαιτείται η ολοσχερής εξόφληση έως και 30.4.2020 του χρεωστικού ποσού που προκύπτει από τη δήλωση ΦΠΑ α' τριμήνου 2020, για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία ή της φορολογικής περιόδου Μαρτίου 2020, για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία. Οι δικαιούχοι τυγχάνουν του ευεργετήματος και εφόσον η οφειλή τους από ΦΠΑ εξοφληθεί ολοσχερώς διά συμψηφισμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ ο υποκείμενος στο φόρο επέλεξε την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο ισόποσες δόσεις, το παραπάνω ευεργέτημα χορηγείται, εφόσον το συνολικό ποσό και όχι μόνο η πρώτη δόση, εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία, προϋπόθεση χορήγησης του ευεργετήματος είναι η εξόφληση με εκούσια καταβολή ή διά συμψηφισμού, μέχρι και τις 30.4.2020, του χρεωστικού ποσού Φ.Π.Α. που προέκυψε από τη δήλωση φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί από τον υπόχρεο η καταβολή του ποσού της δήλωσης σε δύο δόσεις, προϋπόθεση για την χορήγηση του ευεργετήματος είναι έως 30.4.2020 να έχει εξοφληθεί το συνολικό προς καταβολή ποσό φόρου βάσει της δήλωσης της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 (κωδ. 511 της δήλωσης Φ.Π.Α. ). Ανάλογη προϋπόθεση εξόφλησης οφειλών της προηγούμενης φορολογικής περιόδου δεν υφίσταται για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.

Η ύπαρξη οφειλών, πλην αυτών από χρεωστική δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, δεν εμποδίζει τη χορήγηση του ευεργετήματος.

Η προϋπόθεση της εξόφλησης του προς καταβολή ποσού φόρου της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020 δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες στις 26 Μαρτίου 2020 τελούσαν σε αναστολή, δηλαδή τόσο για τις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή όσο και για τις πληττόμενες.