Αθλητικά

Πρόστιμα σε παίκτες του ΠΑΟΚ για άσκοπη μετακίνηση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος ο παίκτης περιέγραψε το σκηνικό του ελέγχου. Γιατί τους επιβλήθηκε το πρόστιμο.

Ούτε το γεγονός ότι ήταν αναγνωρισμένοι ποδοσφαιριστές του πρωταθλητή ΠΑΟΚ, τους γλύτωσε από τον έλεγχο της αστυνομίας και την επιβολή του προστίμου των 150 ευρώ, για πλημμελή δικαιολογητικά κατά την έξοδο τους από το σπίτι. Οι Μίροσλαβ Στοχ και Κάρολ Σφιντέρσκι βγήκαν παρέα για άθληση από το σπίτι αλλά το πρώτο μπλόκο της αστυνομίας τους έλεγξε, τους βρήκε ελάχιστα παράτυπους και τους "φιλοδώρησε" με το ανάλογο πρόστιμο.

Το περιστατικό αποκάλυψε ο Σλοβάκος διεθνής Μίροσλαβ Στοχ στο πλαίσιο συνέντευξης του στην ιστοσελίδα sport.aktuality.sk της πατρίδας του και περιέγραψε την κατάσταση που βιώνει στην Ελλάδα και τη δική του προσωπική εμπειρία, ενώ μίλησε και για το μέλλον του. Για τα μέτρα στην Ελλάδα και τη δική του εμπειρία μαζί με τον συμπαίκτη του Σφιντέρσκι, αποκάλυψε τα εξής:

"Στην Ελλάδα, από την αρχή έλαβαν μέτρα. Για μένα είναι δύσκολο να κρίνω το πως λειτούργησαν εδώ, γιατί περνάω αρκετό χρόνο στο σπίτι γενικά. Πηγαίνουμε μόνο στο σούπερ μάρκετ και για τρέξιμο με τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Μερικοί φοράνε γάντια και μάσκες, αλλά ο περισσότερος κόσμος όχι. Εδώ δεν είναι υποχρεωτικό. Έχουμε διαφορετικούς κανόνες από τη Σλοβακία. Για παράδειγμα, όταν βγαίνουμε έξω στέλνουμε ένα μήνυμα για το λόγο που βγαίνουμε από το σπίτι. Περισσότερο στέλνω τον αριθμό 6 κι όταν ο αστυνομικός σε σταματήσει, πρέπει να δώσεις τα στοιχεία σου. Ο διάδρομος που χρησιμοποιώ στο σπίτι έσπασε και λόγω Πάσχα, δεν υπήρχε η δυνατότητα να έρθει τεχνικός για να τον επιδιορθώσει. Έτσι αποφάσισα μαζί με τον συμπαίκτη μου να βγούμε για τρέξιμο και να ακολουθήσουμε μια μεγάλη διαδρομή στην πόλη στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα. Είχα όμως ξεχάσει να στείλω το απαραίτητο μήνυμα για την άδεια μετακίνησης και ούτε είχα μαζί μου το διαβατήριο μου. Ο Σφιντέρσκι είχε στείλει κανονικά το μήνυμα, ωστόσο δεν είχε μαζί του την ταυτότητα του. Εκείνη την ημέρα μας σταμάτησαν για έλεγχο οι αστυνομικοί. Μας επέβαλαν πρόστιμο και μας ζήτησαν να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί την επόμενη φορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί τριγύρω και πως μόλις είχαμε τελειώσει την προπόνηση μας».

Για την κατάσταση που βιώνει στην Θεσσαλονίκη είπε: "Είμαι κλειδωμένος στο σπίτι στην Ελλάδα. Η τελευταία μας προπόνηση ήταν στις 13 Μαρτίου. Τώρα, προσπαθώ να κάνω προπονήσεις στο γήπεδο όσο γίνεται. Περιμένω μαζί με την οικογένεια μου τις εξελίξεις. Θα δούμε πότε κι αν θα ξεκινήσουμε και πάλι κανονικά τις προπονήσεις. Ήδη, 4-5 φορές έχει δοθεί νέα παράταση. Περιμένουμε οδηγίες. Μου λείπει πολύ το ποδόσφαιρο και οι προπονήσεις με την ομάδα. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, ήρθαν στην Ελλάδα η γυναίκα μου και ο γιος μου για να με δουν από την Πράγα. Η γυναίκα μου κανονικά πηγαίνει κάθε μέρα στο γυμναστήριο, αλλά δεν ήθελε να ρισκάρει οπότε πήραμε όλο τον εξοπλισμό στο σπίτι. Εγώ διάλεξα τα πράγματα που χρειάζομαι περισσότερο και πλέον έχω ό,τι χρειάζεται για προπόνηση στο σπίτι. Σίγουρα όμως δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι για πολύ καιρό. Όταν είναι καλός ο καιρός, όλα είναι καλά. Μένουμε σε ένα σπίτι με μεγάλη αυλή. Βγαίνουμε κι έξω μερικές φορές για τρέξιμο και κάνουμε προπονήσεις στον κήπο. Αλλά τώρα τελευταία ο καιρός αλλάζει συνέχεια. Πιστεύουμε όλοι ότι θα τελειώσει σύντομα όλο αυτό".

Για την στήριξη της οικογένειάς του, ο Σλοβάκος σημείωσε: "Είναι σημαντικό ότι τους έχω μαζί μου εδώ. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν, αν δεν βρίσκονταν εδώ. Θα μου ήταν όλα πολύ πιο δύσκολα. Ξέρω ότι μερικοί συμπαίκτες μου, που δεν έχουν εδώ τα δικά τους πρόσωπα, δυσκολεύονται πολύ περισσότερο. Στην αρχή πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην Τσεχία, αλλά η ομάδα απαγόρευσε τα ταξίδια".

Στη συνέχεια, ο Στοχ έκανε τη δική του πρόβλεψη για τη συνέχεια: "Δεν ξέρω τι να σκεφτώ αλήθεια. Προσπαθώ να παρακολουθώ τα νέα στη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ελλάδα. Κάποιες φορές μου φαίνεται ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Αλλά μετά ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ξανά. Αυτές τις ημέρες, στην Ελλάδα η κατάσταση έχει βελτιωθεί αρκετά και μετά προέκυψαν 150 νέα κρούσματα. Εδώ, υπήρξε κι άλλη παράταση και η UEFA πιέζει για να ολοκληρωθούν κανονικά τα πρωταθλήματα. Αλλά είναι αυτό δυνατό; Δεν ξέρω και νομίζω κανείς δεν ξέρει".

Πολλές ομάδες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν οικονομικά ζητήματα, ο Στοχ όμως εξήγησε πως στον ΠΑΟΚ η πραγματικότητα είναι διαφορετική: "Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε τέτοια θέματα. Κανείς δεν μας ειδοποίησε για να μας πει ότι αλλάζει το οτιδήποτε. Μάλλον στην χώρα δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο θέμα".

Για το Euro και τις δικές του ελπίδες, πρόσθεσε αναφερόμενος και στο θέμα της μη χρησιμοποίησης του από τον τεχνικό του ΠΑΟΚ κ. Φερέϊρα: "Αν δεν άλλαζαν τα πράγματα και δεν πήγαινε ένα χρόνο πίσω το Euro, εγώ δεν θα είχα την ευκαιρία να παίξω. Η υπόθεση μου είναι περίπλοκη. Ένιωθα ότι δεν είμαι στα πλάνα του προπονητή. Με στεναχωρεί αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Το μόνο που μπορώ να κάνω, είναι να το σεβαστώ. Τον χειμώνα φτάσαμε κοντά στο να βρεθεί λύση, αλλά κάτι πήγε λάθος και μετά το ποδόσφαιρο σταμάτησε. Θα δούμε τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες. Η τωρινή κατάσταση σίγουρα δεν είναι ιδανική και θα ήθελα να βρεθεί λύση μέσα στο καλοκαίρι".