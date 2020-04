Τεχνολογία - Επιστήμη

EUvsVirus Hackathon: μαραθώνιος καινοτομίας για την αντιμετώπιση του Covid-19

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ετοιμοπόλεμη δηλώνει η ομάδα διοργάνωσης του antivirusCrowdhackathon της Περιφέρειας Αττικής. Το μήνυμα του Γιώργου Πατούλη.

"Σήμερα στις 18:00 ώρα Ελλάδας ξεκινάει ο πανευρωπαϊκός μαραθώνιος καινοτομίας με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. Σημείο επαφής του ελληνικού ψηφιακού συστήματος καινοτομίας αποτελεί η ομάδα διοργάνωσης του antivirusCrowdhackathon της Περιφέρειας Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λίγο μετά την έναρξη να κάνουν την εγγραφή τους στο https://euvsvirus.org/. Οι συμμετέχοντες είναι πάνω από 13000 και η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση", αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Την Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε η εθνική συνάντηση (Open Day) με τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στον μαραθώνιο EUvsVirus μέσω τηλεδιάσκεψης, με πρωτοβουλία της ομάδας διοργάνωσης του Antivirus Crowdhackathon της Περιφέρειας Αττικής, που έχει αναλάβει και τον ρόλο του National Curator για την Ελλάδα. Στην συνάντηση έγινε ενημέρωση των ομάδων για τη διαδικασία και τις θεματικές περιοχές του EUvsVirus αλλά και του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας για την πρωτοβουλία με στόχο την προώθησή της σε εθνικό επίπεδο.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος επεσήμανε "μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, πρωτοβουλίες όπως το Antivirus Crowdhackathon αλλά και το Ευρωπαϊκό EUvsVirus έχουν ιδιαίτερη σημασία και αποτελούν σημαντικές δράσεις για την επανεκκίνηση της κοινωνίας μετά από αυτή την κρίση. Όλοι μαζί, θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ομάδες που θα διακριθούν και στην εθνική προσπάθεια αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο".

Το EUvsVirus Hackathon διοργανώνεται από 24 έως 26 Απριλίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για την καινοτομία, έρευνα, πολιτισμό, εκπαίδευση και νεολαία, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στο EUvsVirus λήγει σήμερα 24 Απριλίου και η Περιφεέρεια Αττικής καλεί "λη την κοινότητα καινοτομίας και κάθε ενδιαφερόμενο από την Ελλάδα να συμμετέχει. (Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο https://euvsvirus.org/#register)".

Το πρωί της Παρασκευής, η Ελλάδα ήταν 9η με 393 συμμετοχές μετά από χώρες με πολλαπλάσιο πληθυσμό όπως η Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία, και σε σύνολο 13.900 συμμετοχών.