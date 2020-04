Οικονομία

Fitch: Υποβάθμιση για το outlook της Ελλάδας

Από θετική σε σταθερή η προοπτική του αξιόχρεου της Ελλάδας.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 'BB' αλλά αναθεώρησε την προοπτική του (outlook) σε σταθερή από θετική. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος, η αναθεώρηση της προοπτικής σε σταθερή αντανακλά τη σημαντική επίπτωση της κρίσης του κορονοϊού στην οικονομική δραστηριότητα, τα δημόσια οικονομικά και το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών.

Ο Fitch προβλέπει μία μείωση του πραγματικού ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) της Ελλάδας κατά 8,1% φέτος, λόγω των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων για την επιβράδυνση της μετάδοσης της πανδημίας, της παγκόσμιας ύφεσης και της μεγάλης κάμψης του τουρισμού, ενώ αναμένει ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2021 με αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,1% το 2021. Σημειώνει, επίσης, ότι η έκταση της μείωσης του ΑΕΠ και της ακόλουθης ανάκαμψης είναι «πολύ αβέβαιη» και ότι υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι στις προβλέψεις του σχετικά με την έκταση και τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού.

Ο οίκος αναφέρει ότι ο συνδυασμός της μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ και των μέτρων στήριξης της οικονομίας από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα οδηγήσουν φέτος σε ένα έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ύψους 7,4% του ΑΕΠ από ένα εκτιμώμενο πλεόνασμα 1,5% το 2019, ενώ για το 2021 εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο 4,6% του ΑΕΠ. «Το πρωτογενές ισοζύγιο θα γίνει επίσης αρνητικό φέτος, μετά από τέσσερα συνεχόμενα χρόνια πλεονασμάτων και υπεραπόδοσης των δημοσιονομικών στόχων», σημειώνει.

Η αύξηση του δανεισμού θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον οίκο, στην αντιστροφή της μείωσης του χρέους της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, η οποία σημειώθηκε πέρυσι. Ο Fitch προβλέπει ότι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί στο 194,8% στο τέλος του 2020 από 176,6% που εκτιμά ότι είχε διαμορφωθεί στο τέλος του 2019, για να υποχωρήσει και πάλι το 2021 στο 187,1%. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται με την υπόθεση ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο του μεγάλου αποθεματικού ασφαλείας (buffer) που έχει (10 δισ. ευρώ ή περίπου 5,8% του ΑΕΠ), ενώ αν όλο το έλλειμμα χρηματοδοτηθεί με νέο δανεισμό, τότε το χρέος θα ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ. Ο Fitch αναμένει την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 6,7% του ΑΕΠ φέτος από 1,6% το 2019 και τη μείωσή του στο 5,7% το 2021. Η νέα αξιολόγηση του οίκου έγινε πριν από την προγραμματισμένη για τις 24 Ιουλίου.