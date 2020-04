Κόσμος

Κορονοϊός: Ιστορικό χαμηλό για τους θανάτους στην Ισπανία

Ο χαμηλότερος αριθμός νεκρών από την αρχή της πανδημίας καταγράφηκε ως δεύτερη ευχάριστη έκπληξη του 24ώρου στη χώρα της Ιβηρικής.

Ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων στην Ισπανία μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και έναν μήνα, στους 367 νεκρούς, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, η Ισπανία κατέγραψε 6.740 νέα κρούσματα, επί συνόλου 219.764.

Επιπλέον, για πρώτη φορά, οι ιαθέντες από τον νέο κορονοϊό είναι περισσότεροι από αυτούς τα νέα κρούσματα, αφού φτάνουν τους 92.355.