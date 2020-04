Πολιτική

Αντιπαράθεση στη Βουλή για τα voucher

Τα voucher τηλεκατάρτισης στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Σε υψηλούς τόνους συζητείται στη Βουλή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Τα voucher τηλεκατάρτισης βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, που μιλάει για σκάνδαλο. Στη συζήτηση παρεμβαίνουν και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Τσίπρας: κ ορυφαίο σκάνδαλο εμπαιγμού

«Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, αν πιστεύετε ότι μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τη πρόθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να βάλουμε πλάτη στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ως αδυναμία ή - ακόμη χειρότερα - ως λευκή επιταγή, να νομοθετείτε, να αποφασίζετε και να μη δίνετε λογαριασμό σε κανένα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, κατά τη συζήτηση στη Βουλή της 5ης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημικής κρίσης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της «τηλεκατάρτισης-φιάσκο», ο κ. Τσίπρας είπε ότι κάνει λάθος η κυβέρνηση αν νομίζει ότι «η σχεδόν ολοκληρωτική απουσία κριτικής προς την κυβέρνηση από τα μεγάλα ενημερωτικά συγκροτήματα, θα αποτελέσει επαρκή ασπίδα προστασίας». Είπε ότι αυτή και η «απόλυτη αποσιώπηση κάθε κριτικής και αντιπολιτευτικής φωνής των τελευταίων μηνών, δεν ήταν αρκετή για να κρύψει, να συγκαλύψει, ένα κορυφαίο σκάνδαλο εξυπηρέτησης φιλικών επιχειρηματικών συμφερόντων με δημόσιο χρήμα, αλλά και εμπαιγμού εκείνης της κοινωνικής ομάδας, στο όνομα της οποίας ο κ. Μητσοτάκης έστησε την αντιπολιτευτική του ρητορική όλα τα προηγούμενα χρόνια: των επιστημόνων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών».

Ο κ. Τσίπρας αφού είπε ότι υπό το βάρος των αντιδράσεων ακυρώθηκε η τηλεκατάρτιση «κακήν κακώς», έθεσε ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό, επικρίνοντας την απουσία του από τη Βουλή. «Τι ακριβώς πήρε πίσω ο κ. Μητσοτάκης; Τι ακριβώς ακύρωσε; Ποιος έχει την ευθύνη για τη μεγάλη αυτή κομπίνα; Γιατί αρνήθηκε να έρθει να απαντήσει σήμερα στην ερώτηση που του έθεσα τη Τρίτη το πρωί, και για 24 ώρες συνέχιζε να δίνει εντολή στον υπουργό και στα στελέχη του να παρελαύνουν στα ΜΜΕ και να υπερασπίζονται με ψέματα το πρόγραμμα αυτό";».

Απευθυνόμενος στον κ. Βρούτση ζήτησε να απαντήσει ένα ερώτημα: "Μόνος του την έστησε τη δουλειά; Είχε ενημέρωση ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου για τα προγράμματα αυτά ή όχι;». «Αυτό να μας απαντήσει, τίποτα άλλο. Αν δεν δώσει καμία απάντηση, ο νοών νοήτω» προσέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πέτσας: μόνο θλίψη προκαλούν τα λεγόμενα του Τσίπρα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, απαντώντας στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή, σε δήλωση του, αναφέρει «Η σημερινή εμφάνιση του κ. Τσίπρα στη Βουλή μόνο θλίψη προκαλεί. Σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία που η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη πανδημία, είναι κρίμα να είναι τόσο μικρός ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με φρασεολογία που δεν αρμόζει στη Βουλή, ούτε στο θεσμικό του ρόλο, ο κ. Τσίπρας προσβάλλει ευθέως τον Ελληνικό λαό και υπενθυμίζει σε όλους τους Έλληνες ότι ακόμη και το κοστούμι του αρχηγού της αντιπολίτευσης του πέφτει μεγάλο».

Γεννηματά: η κυβέρνηση άρον - άρον μάζεψε τα άπλυτά της

Κριτική στην κυβέρνηση για καθυστέρηση και δισταγμούς στη λήψη τολμηρών αποφάσεων, άσκησε η Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στη Βουλή, αναφορικά με τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των χωρών της ΕΕ. «Η κρίση δεν αντιμετωπίζεται με ασπιρίνες. Θέλει γενναία και μη συμβατικά μέτρα. Θέλει νέο χρήμα, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ, ένα ειδικό ομόλογο, επιχορηγήσεις κρατών και όχι δάνεια», είπε η κ. Γεννηματά, ενώ επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως «οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή τη μάχη, χωρίς να κρύβεται πίσω από τις παρεμβάσεις του Κόντε, του Σάντσεθ και του Μακρόν».

«Χάνουμε πολύτιμο χρόνο και ευκαιρίες», πρόσθεσε, επικαλούμενη την αναφορά της Κριστίν Λαγκάρντ, πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες όσα κάνουν είναι «και αργά και λίγα». «Με δισταγμούς όμως και διχασμούς δεν πάει η ένωση μπροστά, ας το καταλάβουν. Υπονομεύει το μέλλον της. Με τον κάθε μορφής λαϊκισμό και ευρωσκεπτικιμό να παραμονεύουν», σημείωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Υπογράμμισε δε, πως το Κίνημα Αλλαγής με τις παρεμβάσεις του στοχεύει να μείνει ζωντανή η οικονομία και όρθια η κοινωνία μέσα στην κρίση. «Υπεύθυνη και χρήσιμη αντιπολίτευση στην πράξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ούτε σιωπή, ούτε ανοχή σε αστοχίες, αδικίες και προπάντων απαράδεκτες κυβερνητικές επιλογές», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά κι έστρεψε τα πυρά της στην κυβέρνηση για το ζήτημα των voucher. Όπως είπε, χρησιμοποιήθηκε η ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιστημόνων για να μοιραστούν 36 εκατ. στις εταιρείες με τις «ειδικές πλατφόρμες», που ουσιαστικά ελέγχονται από 3-4 φίλα προσκείμενα στην κυβέρνηση πρόσωπα. «Συνολικά 88 εκατ. σε πάσης φύσεως μεσάζοντες για προγράμματα "μαϊμού". Αυτό αποκαλύφθηκε και η κυβέρνηση άρον - άρον μάζεψε τα άπλυτά της. Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι μένουν παντελώς ακάλυπτοι.

Εμείς θα επιμείνουμε να διερευνηθεί η υπόθεση και να βγει όλη η αλήθεια στο φως. Γιατί ακόμη και το επιχείρημα για άντληση χρημάτων -εκ των υστέρων- από το ΕΣΠΑ, αποδείχθηκε σαθρό. Έγγραφο της ΕΕ αποκάλυψε ότι θα μπορούσαν να επιδοτηθούν απευθείας οι αυτοαπασχολούμενοι, με βάση τα νέα δεδομένα της κρίσης. Δεν το ζήτησε καν η κυβέρνηση. Και πονηριές και ψέματα», τόνισε, δηλώνοντας ότι το Κίνημα Αλλαγής αισθάνεται δικαιωμένο, καθώς είχε καταγγείλει από τις 27 Μαρτίου το στήσιμο της «κομπίνας». «Η άτακτη υποχώρηση του κ. Μητσοτάκη δεν τον απαλλάσσει. Από αυτόν εκπορεύονται οι εντολές και οι αποφάσεις. Δεν κάνουν μόνο λάθη και παραλείψεις, ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας, είναι η εφαρμογή μιας ατζέντας. Η ευθύνη ανήκει πρώτα στον πρωθυπουργό», υπογράμμισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, καταλογίζοντας ευθύνες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, καταλόγισε ευθύνες και στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι έκανε ακριβώς τα ίδια. «Τους ίδιους είχε ευνοήσει και η υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Συγχαρητήρια και στους δυο λοιπόν για τα ίδια κόλπα!!». «Και με την ευκαιρία να επισημάνω ότι δεν μπορεί η κρίση να αποτελεί το πρόσχημα για αδιαφάνεια. Όπως γίνεται με τις συνεχείς απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, που δεν έχουν καμία σχέση με επείγουσες ανάγκες», υποστήριξε .

Σχετικά με τα σοβαρά κρούσματα κορονοϊού στις δυο δομές της Αττικής, η κ. Γεννηματά παρατήρησε ότι «όπου αρκεί η ατομική ευθύνη των πολιτών που πειθαρχούν στις οδηγίες των επιστημόνων, τα πράγματα πάνε καλά και η κυβέρνηση έπρεπε να ενεργήσει πιο γρήγορα και προληπτικά». Παράλληλα, επέμεινε στην υιοθέτηση της ένταξης των υγειονομικών στα Βαρέα κι Ανθυγειινά. Για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το ΚΙΝΑΛ δεν τα μηδένισε ποτέ, είναι όμως ανεπαρκή. Επανέλαβε πως υπάρχουν παραλείψεις και αρνητικές ενέργειες και τόνισε πως το Κίνημα Αλλαγής θα σταθεί μαχητικά απέναντι σε κάθε σχέδιο της κυβέρνησης να πληρώσουν ξανά το μάρμαρο οι εργαζόμενοι. «Δίπλα στον κόσμο της εργασίας, ως αντίβαρο απέναντι στην προσπάθεια να γίνει η νέα κρίση, νέα ευκαιρία για περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και του εισοδήματος των εργαζομένων».

Μια πρόγευση δίνουν οι αψιμαχίες σε υψηλούς τόνους μεταξύ των βουλευτών των κομμάτων που προηγήθηκαν, ιδίως μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Μαρκόπουλος: ε μείς δουλέψαμε για το κοινό καλό

«Ζούμε όλοι μας εδώ και έχουμε πολλούς λόγους, σε μια σπάνια στιγμή για τη μεταπολιτευτική ιστορία, να είμαστε υπερήφανοι για την διαχείριση της κρίσης. Εμείς τα καταφέραμε, με τις δικές μας δυνάμεις βγήκαμε, υγειονομικά αλώβητοι», ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή για την 5η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης και των συνεπειών της, ο εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Κινηθήκαμε στο φως. Δεν στήσαμε υπουργικά συμβούλια μέσα στη νύχτα, για τις κάμερες. Δεν παίξαμε θέατρο με τις ζωές των ανθρώπων, δεν κρυφτήκαμε, ακολουθήσαμε διαφανείς διαδικασίες. Ο πρωθυπουργός ήταν παρών. Η λογοδοσία μας ήταν καθημερινή. Δουλέψαμε σκληρά, δεν δουλέψαμε τον κόσμο. Σε 30 ημέρες κάναμε βήματα ετών και ένα σύστημα υγείας ρημαγμένο εξελίχθηκε δυναμικά και θετικά», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και πρόσθεσε: «Σώσαμε ζωές με τη διαχείριση που έγινε και την ηρωϊκή μάχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ελαφρύναμε τα βάρη σε εκατομμύρια πολίτες, προσλάβαμε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Βοηθήσαμε 800.000 επιχειρήσεις, 1.800.000 εργαζόμενους, υπήρξε ασπίδα προστασίας 24 δισ. με άμεσα και έμμεσα μέτρα. Πρωταγωνιστήσαμε στις διεθνείς ζυμώσεις, εισηγηθήκαμε ένα νέο ήθος». Ο κ. Μαρκόπουλος σχολίασε και την σφοδρή κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα προγράμματα τηλε-κατάρτισης.

«Εμείς δουλέψαμε για το κοινό καλό. Όταν άλλοι ως πολιτικά όρνεα ήθελαν νεκρούς, εμείς χτίζαμε γέφυρες. Οι σκοπιμότητες δεν αφήνουν την αξιωματική αντιπολίτευση να ξεπεράσει τον κακό της εαυτό. Αλάθητο δεν διεκδικούμε. Έχει υπάρξει μια τιτάνια προσπάθεια. Μόνο όσοι δεν προσπαθούν δεν κάνουν λάθη. Αλλά το να καλλιεργείται μια στρεβλή εικόνα δήθεν διαπλοκής για το θέμα των vouchers, από εκείνους που προεκλογικά έριξαν εκατομμύρια ευρώ σε τηλε-καταρτίσεις πάει πολύ», είπε ο κ. Μαρκόπουλος και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Χθες, ο υπουργός Εργασίας έδωσε στοιχεία, περιμένουμε απαντήσεις για τα εκατομμύρια για τηλεκαρτίσεις, ελάχιστες μέρες πριν τις εκλογές, όπως δαπάνη 48,9 εκατομμυρίων στις 10 Ιουνίου 2019 στα ίδια ΚΕΚ. Περιμένουμε στοιχεία για να δούμε τι είχε γίνει για την παραίτηση της τότε γγ της κ. Χαλκιά και τις καταγγελίες σε βάρος της κυρίας Αντωνοπούλου. Αυτά τα χρήματα ξεπερνούσαν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Άγνωστα σας είναι αυτά; Περιμένουμε να μας υποδείξετε επίσης ποια διάταξη παραβιάστηκε σήμερα».

Κατρίνης: πρωτοφανές φιάσκο

«Το επικίνδυνο, μετά την υγειονομική και οικονομική κρίση, είναι να βιώσουμε αλλοίωση των δημοκρατικών θεσμών, ελευθεριών και δικαιωμάτων. Βιώνουμε μοντέλο αντεστραμμένης δημοκρατίας με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκ των υστέρων καλείται να κυρώσει η Βουλή. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η τακτική ξεπερνάει τα όρια του θεμιτού, τα όρια της κατάχρησης και του ευτελισμού διαδικασιών», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή της 5ης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημικής κρίσης.

Ο κ. Κατρίνης αναφέρθηκε και στην εξέλιξη με τα προγράμματα τηλεκατάρτισης και τα vouchers για τους επιστήμονες, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανές φιάσκο». «Ούτε οι επιστήμονες πήραν την 1η δόση τη Μ. Εβδομάδα -όπως είχατε υποσχεθεί- ούτε αυτά ήταν εκπαιδευτικά σεμινάρια. Είναι θλιβερό να γίνεται η κυβέρνηση χλεύη εκείνων που απέτυχαν στο πεδίο της αριστείας. Ακόμη πιο θλιβερό είναι να μην επιδεικνύεται η στοιχειώδης ευθιξία με την υποβολή των παραιτήσεων των αρμοδίων υπουργών. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η κυβέρνηση προσπαθεί να μονοπωλήσει την επικοινωνία με κάθε θεμιτό και αθέμιτο τρόπο», είπε ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενος στα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

«Αν και η κυβέρνηση έλαβε έγκαιρα μέτρα στο υγειονομικό πεδίο, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και να επιδείξει τα ίδια αντανακλαστικά για τη στήριξη της οικονομίας και των πολιτών, και η πολιτική της είχε χαρακτηριστικά πελατειακής πολιτικής και κοινωνικής αναλγησίας, προκατάληψης και ιδεοληψίας, αφού έμειναν έξω επαγγελματικές κατηγορίες που επλήγησαν από την επιδημία», ανέφερε ο κ. Κατρίνης που παρουσίασε τις τροπολογίες που κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής για τη στήριξη των επιχειρήσεων, το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κομηνάκα: η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό των αυτοαπασχολούμεων επιστημόνων

«Η μερίδα του λέοντος των μέτρων στήριξης πάει στις μεγάλες επιχειρήσεις», ανέφερε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, κατά τη συζήτηση στη Βουλή της 5ης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού. «Η πανδημία αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη νομιμοποίηση των αξιώσεων της εργοδοσίας», κατήγγειλε η βουλευτής του ΚΚΕ και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ξεκάθαρα για ποιον γράφει το λογαριασμό και αυτής της κρίσης.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, η κυβέρνηση δείχνει απροθυμία για μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, όπως αυτά που προτείνει το ΚΚΕ, αλλά αντιθέτως είναι ιδιαίτερα πρόθυμη να κάνει δώρα στους καναλάρχες και στους εφοπλιστές. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τους αυτοαπασχολούμενους που περιέχει η ΠΝΠ, υπογράμμισε πως δεν δίνουν ουσιαστική στήριξη, αφού μία μικρή αναστολή πληρωμών δεν θα τους επιτρέψει να πληρώσουν τους επόμενους μήνες. Επίσης, κατήγγειλε πως η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό των αυτοαπασχολούμεων επιστημόνων, αρνούμενη να τους δώσει ολόκληρο το επίδομα των 800 ευρώ. Αποσπασματικά και ελλιπή χαρακτήρισε και τα μέτρα προστασίας της Υγείας και της ζωής του λαού, σημειώνοντας ότι «αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί το Δημόσιο σύστημα Υγείας με μόνιμα μέτρα και όχι με μπαλώματα ή σε βάρος των χρονίως πασχόντων».