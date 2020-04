Life

“Food N’ Friends”: ο Ησαΐας Ματιάμπα και τα… φαλάφελ! (εικόνες)

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια ξεχωριστή «παράσταση», όμως…

Την Κυριακή 26 Απριλίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχθηκαν τον Ησαΐα Ματιάμπα.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, με εξομολογητική διάθεση, μπήκε στην κουζίνα του «Food n’ Friends» για να φέρει εις πέρας μια διαφορετική αποστολή!

Κλήθηκε να φτιάξει φαλάφελ, έχοντας στο πλευρό του τον σεφ μας. Ακολούθησε ΄όμως πιστά τις οδηγίες ή την τελευταία στιγμή... πελάγωσε:;