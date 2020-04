Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 190000 οι νεκροί

Η χώρα που κρατά την πρωτιά και αυτή που έχε μόνο ένα θύμα από την πανδημία.

Ο αριθμός των νεκρών σε όλον τον κόσμο από τη νόσο covid-19 που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού έφθασε σήμερα τις 190.989, εκ των οποίων σχεδόν τα δύο τρίτα έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, έπειτα από την εμφάνιση του ιού στην Κίνα τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο σε επίσημες πηγές που έδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο στις 14:00.

Ο απολογισμός βασίστηκε σε στοιχεία που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο από τις εθνικές αρχές της κάθε χώρας και από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Συνολικά, 190.089 θάνατοι έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 116.221 στην Ευρώπη (1.296.248 κρούσματα), την ήπειρο που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία.

Περισσότερα από 2.719.450 κρούσματα του κορονοϊού έχουν διαγνωστεί σε 193 χώρες και εδάφη από την αρχή της επιδημίας.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει καταγράψει τους περισσότερους νεκρούς -σχεδόν 49.969-, ακολουθεί η Ιταλία (25.549 νεκροί), η Ισπανία (22.524), η Γαλλία (21.856) και το Ηνωμένο Βασίλειο (18.738).

Στην Κίνα (εξαιρούνται τα εδάφη του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) έχουν καταγραφεί επισήμως 4.632 νεκροί. Η Σιέρα Λεόνε ανακοίνωσε τον πρώτο νεκρό από covid-19 στο έδαφός της.