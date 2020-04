Πολιτική

Θεοχάρης: Σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού, όχι για όλες τις χώρες

Ο Υπουργός Τουρισμού στο BBC για το άνοιγμα τουρισμού και την επιτυχία της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Στο μεσημεριανό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BBC News προβλήθηκε συνέντευξη του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, με θέμα την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού εκ μέρους της Ελλάδας και τον αντίκτυπό της στον τουρισμό.

Aρχικά, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, η παρουσιάστρια Martine Croxall ανέφερε ότι ένα κράτος-μέλος της ΕΕ που έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία την κρίση του κορονοϊού είναι η Ελλάδα. Πήρε εγκαίρως μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και της οικονομικής δραστηριότητας και ως τώρα έχει αναφέρει μόνο λίγο πάνω από 2.400 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 121 νεκρούς, σε πληθυσμό που φτάνει τα 11 εκατομμύρια. Αλλά η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και αναμένει τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, για να λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις για το πώς θα λειτουργήσει η τουριστική καλοκαιρινή σεζόν φέτος.

Στην ερώτηση, ποια προσέγγιση ακολούθησε η Ελλάδα ως προς τα περιοριστικά μέτρα, η οποία φαίνεται να έχει περιορίσει τον αριθμό των θυμάτων ο κ. Θεοχάρης είπε:

"Ήταν μια πολύ επιθετική, κατά κάποιο τρόπο, προσέγγιση, υπό την έννοια ότι ήμασταν προνοητικοί. Ο Πρωθυπουργός μας έλαβε νωρίς αποφάσεις για μη διεξαγωγή των καρναβαλικών εκδηλώσεων πριν ακόμα να έχουμε θύματα και κινηθήκαμε πολύ γρήγορα εγκαίρως στην καμπύλη κλείνοντας σχολεία, καταστήματα κλπ. Σε συνδυασμό με αυτό υπήρξε μια πολύ ακριβής και συνεπής πολιτική εκπαίδευσης-ενημέρωσης, που εξηγούσε στο κοινό γιατί έπρεπε να εφαρμόσει αυτό που του ζητείται και πώς αυτό θα βοηθούσε στην εξομάλυνση της καμπύλης και στην επίτευξη των στόχων μας. Αυτό ήταν πολύ επιτυχημένο και ανατέθηκε στους ειδικούς της υγείας, οι οποίοι καθησύχασαν το κοινό".

Σε ό,τι αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ελλάδα ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι, "είναι σημαντικός και, καθώς αντιμετωπίζουμε με επιτυχία την υγειονομική πλευρά της κρίσης, στρέφουμε την προσοχή μας στο πώς σταδιακά θα επαναλειτουργήσουν οι τομείς της οικονομίας, χωρίς να υπάρξει ο κίνδυνος να επιστρέψουμε σε καραντίνα. Φυσικά η επίδραση είναι μεγάλη. Ο τουρισμός έχει σταματήσει. Ξεκινήσαμε τους δύο πρώτους μήνες του έτους με ανάπτυξη +24%. Αυτό φυσικά σταμάτησε από τον Μάρτιο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε διαδικασίες διασφάλισης της υγείας, ένα κοινό πλαίσιο κανόνων που θα επιτρέψουν σε διμερές ή πανευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να ταξιδεύουμε ή να κάνουμε κάποιου είδους διακοπές".

Στο σκέλος της βοήθειας και των διασφαλίσεων από την ΕΕ και τους εταίρους ο κ. Θεοχάρης είπε, μεταξύ των άλλων, ότι «το δημοσιονομικό πακέτο είναι πολύ σημαντικό, διότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση που είναι πολύ οξεία. Είναι σημαντικό να έχουμε επαρκή εργαλεία στήριξης. Και το δεύτερο πράγμα που εγώ προσωπικά θα ήθελα να ακούσω είναι η αναγνώριση της σημασίας και της ειδικής περίπτωσης του τουριστικού τομέα. Η Ευρώπη είναι η περισσότερο τουριστικά αναπτυγμένη περιοχή παγκοσμίως. Χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι, χωρίς την επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα, δεν μπορούμε να δούμε μια σταθερή οικονομική επανεκκίνηση. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την επανεκκίνηση που απαιτείται».

Στην ερώτηση πόσο σύντομα θεωρείτε ότι θα μπορεί η Ελλάδα να υποδεχτείτε και πάλι τουρίστες ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε, "ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί με τους ειδικούς στον τομέα της υγείας. Είμαστε στη διαδικασία επεξεργασίας των πρωτοκόλλων που θα υποβληθούν στην επιτροπή ειδικών και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να μας δώσουν την έγκρισή τους για να ανοίξουμε σταδιακά. Στοχεύουμε να μπορέσουμε να ανοίξουμε κάποια στιγμή εντός του Ιουλίου. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει για όλες τις χώρες, για όλους τους προορισμούς, το αναγνωρίζω αυτό, αλλά τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τη διμερή επικοινωνία και τα ταξίδια με κάποιες χώρες".

Τέλος, η παρουσιάστρια ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη και ευχαριστώντας τον κ. Θεοχάρη είπε: Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ άνθρωποι πρόθυμοι να επισκεφθούν την Ελλάδα, όταν αυτό θα είναι ασφαλές.