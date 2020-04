Οικονομία

ΓΣΕΕ: πότε θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για την παράταση των συλλογικών ρυθμίσεων;

Η ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται εκτός προστασίας των συλλογικών ρυθμίσεων λόγω ολιγωρίας του Υπουργείου Εργασίας.

Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωση του θέτει το ερώτημα, «πότε θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για την παράταση των συλλογικών ρυθμίσεων;».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «εύλογα ερωτηματικά προκύπτουν από την καθυστέρηση υλοποίησης των δεσμεύσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας προς τη ΓΣΕΕ, για τη νομοθετική παράταση - εντός της Μ. Εβδομάδας - των σσε (και δα) που έληξαν ή πρόκειται να λήξουν, ως στοιχειώδη πράξη προστασίας των όρων εργασίας και αμοιβής εργαζομένων, που καλύπτονται από αυτές».

Και συνεχίζει η ΓΣΕΕ, «αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας είναι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να βρίσκονται εκτός προστασίας αυτών των συλλογικών ρυθμίσεων και να είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος τα επίπεδα των όρων εργασίας και αμοιβών να κατρακυλήσουν ακόμη περισσότερο και οι εργαζόμενοι να δεχθούν ένα ακόμη καίριο πλήγμα στα εργασιακά τους δικαιώματα.

Η αποτροπή του κινδύνου αυτού αποτελεί ευθύνη ιδίως του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναμένουμε να προχωρήσει άμεσα στη νομοθετική παράταση. Διαφορετικά οποιοσδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ότι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία ν’ αποδομήσουν πλήρως το συλλογικό δίκαιο.