Ο καιρός για τους αγρότες

Ανοιξιάτικο προβλέπεται το Σαββατοκύριακο. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για το Σάββατο. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ασθενείς, στα νοτιοανατολικά 5 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το κυκλοκόνιο στην Ελιά.

Διαπιστώσεις: Έντονες προσβολές από το κυκλοκόνιο παρατηρούνται σε Ελαιόδεντρα των Νομών Μαγνησίας Φθιώτιδος και Λάρισας.

Συμπτώματα: Το κύριο σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο σχηματισμός στρογγυλών κηλίδων, με χρώμα σταχτί-καστανό στο κέντρο που περιβάλλονται από καστανόμαυρες ζώνες. Ο μύκητας προσβάλλει τα φύλλα τους μίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους των ανθέων, ταξιανθιών και καρπών. Όταν η προσβολή γίνεται σοβαρή τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.

Συνθήκες ανάπτυξης :Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και την πραγματοποίηση μολύνσεων. Η ένταση της ασθένειας επηρεάζεται από το ύψος της βροχής αλλά και από την πολύ υψηλή πρωινή υγρασία (διαβροχή φυλλώματος δρόσου ή ομίχλης) σε συνδυασμό με την ύπαρξη μολύσματος. Άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 16-20 βαθμοί Κελσίου.

Συστάσεις:

Αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δένδρα για τη δημιουργία συνθηκών αερισμού και φωτισμού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκονίου. Συνίσταται να γίνει ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 2-6 εκατοστά.

Χρειάζεται καλό λούσιμο των δένδρων και επανάληψη μετά από βροχή. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

